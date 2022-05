A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana, em parceria com colaboradores, vai promover diversos cursos presenciais e on-line como parte da programação da Semana de Meio Ambiente, que terá como tema: “De olho no clima: Todos pelo Meio Ambiente”. As inscrições já estão abertas.

“A programação da Semana de Meio Ambiente que está sendo preparada será ampla e terá atividades para todos os públicos, visando mobilizar a população para temas importantes, de sustentabilidade e que promovam a qualidade de vida da população”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Ao todo, serão oferecidos cinco cursos presenciais e dois on-line. Confira:

Cursos presenciais:

INCÊNDIO – PREVENÇÃO E COMBATE NO CAMPO – TÉCNICAS

Dias:

30/5 (segunda-feira) – Teoria

31/5 (terça-feira) – Prática (local a confirmar)

Horário: 8h às 17h

Local: Casa da Agricultura – Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi, Objetivo: Curso voltado para a prática de técnicas de prevenção e combate a incêndio no campo.

Palestrante: SENAR e FAESP

Temas que serão abordados no curso:

• Técnicas de prevenção e combate a pequenos focos de incêndio;

• Métodos de extinção do fogo;

• Prevenção de Acidentes.

Público alvo: horticultores e agricultores, brigadas de incêndio, funcionários de empresas e população em geral.

Link para inscrição: https://forms.gle/kru6rGMchbdeWkXh8

TÉCNICAS DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORE – SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Dias:

6/6 – Teoria

7/6 – Prática

Horário: 8h às 11h

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293

Objetivo: Curso para conscientização da importância da arborização para o município, e para que os técnicos possam executar os serviços de arborização com segurança. Além dos procedimentos adequados em benefício das árvores e da população.

Palestrante: Equipe técnica da prefeitura.

Temas que serão abordados no curso:

• Importância das árvores;

• Espécies e suas adequações para arborização;

• Técnicas de poda;

• Técnicas de remoção de árvore;

• Equipamentos de proteção;

• Equipamentos para serviço de poda e remoção.

Público alvo: direcionado à funcionários responsáveis por poda e manutenção de áreas verdes, população em geral e estudantes.

Link de Inscrição: https://forms.gle/mpMVaoACwevhb7dLA

APICULTURA – PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS COMO FORMA DE AGREGAÇÃO DE VALOR

Dia: 8 e 9/6

Horário: 8h às 17h

Local: Casa da Agricultura – Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Vagas disponíveis: 20

Objetivo: Orientar o produtor rural sobre a agregação de valor ao sistema produtivo e industrial dos produtos apícolas.

Palestrante: SEBRAE.

Temas que serão abordados no curso:

• Conhecer a cadeia produtiva da apicultura;

• Histórico e situação atual da apicultura;

• Conhecer sobre agregação de valor na cadeia produtiva;

• Formas de organização empresarial na apicultura;

• Viabilidade do negócio;

• Linhas de crédito responsáveis pela cadeia produtiva na apicultura;

• Procedimentos para formalização do entreposto.

Público alvo: direcionado a agricultores e pessoas que desejam trabalhar com apicultura.

Link de Inscrição: https://forms.office.com/r/fAzTGSUjim

FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GUARDAS AMBIENTAIS – AULA INAUGURAL – PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL

Dia: 9/6

Horário: 9h às 10h

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293

Objetivo: Curso direcionado aos guardas municipais com direcionamento ambiental.

Palestrante: José Walter Figueiredo Silva – Engenheiro agrônomo

Áreas de atuação: Gestão Pública, Perícia Ambiental, Gestão Ambiental e Arborização Urbana.

Temas que serão abordados no curso:

• Programas Estaduais e Municipais;

• Leis Municipais Aplicadas;

• Agente educador;

• Poluição Sonora;

• Licenciamento Ambiental;

• Maus-tratos;

• Resíduos Sólidos;

• Publicidade;

• Arborização Urbana.

Público alvo: Guardas e agentes municipais.

Obs.: Aula inaugural com a presença do Sr. José Walter. Aberta ao público.

Link de Inscrição: https://forms.gle/r8DfscFBsreQTTCZ7

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL

Dia: 10/6

Horário: 9h às 12h

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293

Objetivo: Treinamento e atualização referente aos procedimentos administrativos e técnicos no âmbito ambiental (licença prévia e de instalação, operação, estudo de impacto de vizinhança, publicidade, arborização urbana e fiscalização).

Palestrante: Equipe técnica UFLAP.

Temas que serão abordados no curso:

• Agenda Verde;

• Agenda Azul;

• Publicidade;

• Fiscalização.

Público alvo: população em geral, estudantes e empresas que prestam serviço de licenciamento ambiental.

Link de Inscrição: https://forms.gle/ZcxuUnnD7HaSYVdB6

Cursos on-line:

CURSO DE HORTAS ESCOLARES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dia: 8/6

Horário: 9h às 10h

Formato: Aula Síncrona (aula gravada disponível por 30 dias, 2 horas de duração)

Objetivo: Criação de hortas em pequenos espaços, em unidades escolares e domiciliares.

Palestrante: Osmar Mosca Diz – Agrônomo da CATI.

Temas que serão abordados no curso:

• Técnicas de plantio;

• Técnicas de manutenção e colheita;

• Manejo do solo;

• Dimensionamento do canteiro;

• Escolha das espécies a serem plantadas;

• Técnicas de horticultura como fonte de bem-estar e equilíbrio.

Público alvo: educadores, população em geral e estudantes.

Link de Inscrição: https://forms.gle/4sNFJUXJqogK2Y3UA

CURSO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Dia: 8/6

Formato: Aulas gravadas com 5 horas de duração. Curso disponível para realização em 30 dias.

Objetivo: Sensibilizar a população para a importância da utilização de produtos locais na alimentação, sensibilização para segurança alimentar e a descoberta de novos sabores com elementos de proteína vegetal, chás e PANCS.

Palestrante: Nutricionista e professora Josiane Almeida Santos Nobel – Parceria com a FAM (Faculdade de Americana).

Temas que serão abordados no curso:

• Troca de proteínas de origem animal para proteínas de origem vegetal – benefícios para saúde e meio ambiente;

• PANCS e sua utilização prática;

• Montagem de prato;

• Equilíbrio dos nutrientes;

• Chás medicinais;

• Elaboração de receitas.

Público alvo: educadores, população em geral, estudantes e empresas do ramo alimentício.

Link de Inscrição: https://forms.gle/LDYpb5V49TFtHonN7