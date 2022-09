O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na manhã da terça-feira (13/09) do plantio de 50 mudas de árvores de espécies nativas ao longo do Parque Linear do 23 de Maio/Jardim São Manoel, ao longo do Córrego Capuava. A ação teve apoio da Rede de Supermercados Pague Menos, através de seu projeto de sustentabilidade, e participação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente do Município.

Foi a primeira ação da Semana da Árvore 2022, dentro da Campanha “NO+Verde”, que pretende plantar milhares de mudas de árvores em toda a cidade ao longo deste e dos próximos anos.

A Prefeitura forneceu a área, a equipe, as mudas e sementes, já o Pague Menos realizou o plantio e forneceu os protetores. Além disso, na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro – data em que é comemorado o Dia da Árvore –, o supermercado irá doar mudas aos seus funcionários e sementes aos frequentadores do supermercado, para estimular o plantio na cidade.

“Como no dia 21 é celebrado o Dia da Árvore, decidimos expandir essa comemoração e já começar na segunda, com esse plantio. Então além dessas 50 mudas plantadas no dia de hoje, no dia 21, o Pague Menos doará 100 mudas de arborização urbana (adequada para plantar na calçada) para cada colaborador do supermercado e também sementes de ipê-branco para quem estiver fazendo compras, que vai ajudar muito na arborização da cidade”, disse a Diretora do Meio Ambiente, Daniela Fávaro.

“O Pague Menos sempre foi nosso parceiro, então estamos aqui para plantar 50 mudas, para ajudar na arborização do nosso município, afinal Nova Odessa é o Paraíso do Verde. Precisamos destacar o meio ambiente e a importância da árvore, na produção do oxigênio para nós vivermos”, ressaltou o prefeito Leitinho.

“Eu acho a iniciativa muito bacana, mais ainda para proteção das crianças que ficam brincando, soltando pipa por aí a não caírem no córrego e se machucarem. E claro, para o bem do meio ambiente, para purificar o ar, então está aprovado”, destacou Everton Veríssimo, morador do Jardim Montes das Oliveiras.

“Acho essa ação muito importante para preservar o meio ambiente, principalmente para conservar essa área aqui que é muito importante. Para mim, o Leitinho fez a coisa certa, que isso aqui já estava atrasado para a gente, vai conservar e tirar a sujeira da área”, disse Geraldo Siqueira, morador do Parque Klavin.

“Isso é uma iniciativa do Comitê de Sustentabilidade do Pague Menos de Nova Odessa. Ele cuida da separação do lixo e das ações de sustentabilidade dentro do mercado. Por exemplo, a gente tem um momento com o colaborador do supermercado, em que envolvemos ele para destacar a importância da preservação do meio ambiente, da reciclagem e outros temas envolvendo a sustentabilidade”, Andréia Batista, membro do comitê ambiental da empresa.