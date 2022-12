Estimada em R$450 milhões, a Mega da Virada 2022 é considerada por muitos a loteria especial mais aguardada do ano, isso porque o prêmio não acumula e garante a possibilidade para o vencedor de se tornar um milionário da noite para o dia. Diante desse cenário, especialistas da Sorte Online, maior plataforma de inovação digital em loterias e uma das principais do segmento no país, elencaram as cidades que tiveram mais vencedores desse sorteio especial nos últimos anos e até mesmo as que nunca tiveram um apostador ganhador do grande prêmio.

São Paulo, maior metrópole do país, está no topo do ranking das cidades mais premiadas pela Mega da Virada. O Estado costuma ser o mais premiado em todas as loterias e nos últimos 13 anos, os paulistanos já levaram o prêmio 26 vezes.

Logo em seguida está a Bahia, com 13 premiações conquistadas, seguida por Minas Gerais (12 contemplações), Rio de Janeiro (11 prêmios), Paraná (8 premiações) e Espírito Santo (5 prêmios) da loteria mais conhecida do Réveillon.

Já dos estados que nunca tiveram vencedores, podemos destacar Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses ainda não garantiram a sorte de um ganhador local. Mas quem sabe não teremos uma região inédita neste ano?

