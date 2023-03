Medida protetiva. Tentou arrombar a porta, quebrar janela, acabou preso

Um homem de 25 anos foi preso, nesta quinta-feira, após descumprir uma medida protetiva, no bairro Antonio Zanaga, em Americana.

Segundo a corporação, o controle recebeu informações de que um indivíduo estaria tentando arrombar a porta da residência e, sem sucesso, teria quebrado a janela da sala com uma pedra.

Com as informações, a equipe se deslocou até o endereço e, assim que chegou, o indivíduo já tinha deixado a residência. Momentos após, enquanto a equipe realizava as devidas orientações o homem voltou ao local, sendo prontamente detido.

Encaminhado todos ao Plantão Policial, onde os fatos foram narrados à delegada de plantão, Dra Regina Aparecida Castilho, a qual determinou a elaboração do BOPC e ratificou voz de prisão em flagrante delito, ficando a disposição da justiça.

