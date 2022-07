Um médico anestesista foi preso em flagrante por abusar de uma paciente que passava por um parto cesárea. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11/7), no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Giovanni Quintella Bezerra foi denunciado por funcionários da unidade hospitalar, que filmaram o anestesista colocando o pênis na boca da paciente.

O homem foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti e autuado por estupro. A Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Saúde do Estado do Rio afirmaram “repudiar veementemente a conduta do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra” e se colocaram “à disposição da polícia”.