Uma mulher registrou um Boletim de Ocorrência (BO) de importunação sexual na Delegacia da Mulher de Santa Bárbara (DDM), na tarde desta quinta-feira, contra um médico do Pronto Socorro Edison Mano. O registro do BO está sob sigilo, mas há informações de que o marido da vítima gravou um vídeo do caso e publicou nas redes sociais.

Segundo informações, dentro do consultório, o médico teria feito vários elogios à vítima e no momento em que ela teria deitado na maca para ser examinada, o médico então teria levantado a blusa e abaixado as calças da paciente e acariciado suas partes íntimas. A vítima teria conseguido sair da sala e acionar a Polícia Militar. Todos foram para a delegacia.

A paciente, de 50 anos, é moradora do Jardim Santa Rita.

O médico já foi afastado pela administração municipal, que emitiu a seguinte nota: