A Faculdade de Americana-FAM, através do curso de Medicina Veterinária, conquistou nota 4 da Comissão de Avaliação do MEC. A avaliação tem como nota máxima 5 e atesta como apto o curso para a formação de novos profissionais e a emissão de diplomas.

A avaliação é realizada nos setores didático-pedagógico, corpo docente, tutorial e infraestrutura, a nota final foi 4,34.

Alberto França, coordenador do curso de Medicina Veterinária FAM, lembra que a nota conquistada é reflexo do trabalho realizado nos últimos 5 anos. “Todo o trabalho dos professores e profissionais do Hospital Veterinário da FAM é de um nível muito alto e isso dá aos nossos alunos uma estrutura e o conhecimento além da teoria na prática”, disse.

O diretor da Instituição, Gustavo Azzolini lembra que a FAM investiu neste sonho e hoje é realidade. “Todo o investimento neste curso oferece para nossos alunos e professores uma alta qualidade de ensino e com isso todos aqueles que buscam realizar o sonho de ser um médico veterinário sabem que tem um espaço de qualidade e com ótimas notas no MEC”, comentou.

Saiba mais: fam.br