Medicamentos: Gastos crescem 22% no Brasil

O setor de saúde movimentou no País mais de R$ 386 bilhões em 2022. Deste montante, R$ 186,6 bilhões referem-se apenas a medicamentos, o que representa cerca de 3,2% do orçamento familiar. Os dados são da Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há quase 30 anos, com base em dados oficiais.

Segundo Marcos Pazzini, responsável pelo IPC Maps, de 2021 para 2022 houve um aumento de 22% nas despesas com remédios. “Além do reajuste previsto para o mês de abril, a tendência é que os gastos com medicamentos sejam ainda mais altos ao longo de 2023, principalmente, em função do “crescimento da população idosa no País, exigindo uma maior demanda por medicamentos e cuidados médicos”.

Na contramão desse ritmo de consumo, porém, está a quantidade de farmácias no Brasil. Do ano passado para cá, mais de 8 mil unidades (6,4%) fecharam suas portas, totalizando hoje 118.221 estabelecimentos.

Sobre o IPC Maps

Publicado anualmente pela IPC Marketing Editora,empresa que utiliza metodologias exclusivas para cálculos de potencial de consumo nacional, o IPC Maps destaca-se como o único estudo que apresenta em números absolutos o detalhamento do potencial de consumo por categorias de produtos para cada um dos 5.570 municípios do País, com base em dados oficiais, através de versões em softwares de geoprocessamento. Este trabalho traz múltiplos indicativos dos 22 itens da economia, por classes sociais, focados em cada cidade, sua população, áreas urbana e rural, setores de produção e serviços etc., possibilitando inúmeros comparativos entre os municípios, seu entorno, Estado, regiões e áreas metropolitanas, inclusive em relação a períodos anteriores. Além disso, apresenta um detalhamento de setores específicos a partir de diferentes categorias.

9 benefícios da reposição hormonal

O corpo humano é uma verdadeira máquina, capaz de executar tarefas complexas e inimagináveis. Quando pensamos no funcionamento do corpo feminino, ficamos ainda mais impressionados com a vasta capacidade de desempenhar funções. Contudo, o desenvolvimento de doenças ginecológicas ou a chegada da menopausa provoca um declínio na produção de hormônios, que pode ser contido com a reposição hormonal.

A reposição hormonal feminina é um tratamento que busca repor os hormônios que estão em déficit no organismo, desta forma, são utilizados hormônios bioidênticos, ou seja, que possuem a mesma composição química dos hormônios naturais.

Os principais hormônios utilizados na reposição são o estrogênio e a progesterona, mas em alguns casos a testosterona e a gestrinona também podem ser utilizadas. A ginecologista Dra. Loreta Canivilo explica:“O principal objetivo da reposição hormonal é minimizar os desconfortos que surgem com a queda dos hormônios e trazer mais bem-estar para a mulher”.

A reposição hormonal pode ser uma opção para minimizar os efeitos da menopausa ou para o tratamento de doenças ginecológicas, contudo alguns dos principais benefícios são:

Diminuição no risco de sofrer fraturas ósseas;

Colabora na diminuição do risco do desenvolvimento de Alzheimer;

Reduz as oscilações bruscas de humor e melhora os sintomas da depressão;

Melhora da qualidade do sono em mulheres que sofrem com os suores noturnos;

Redução das ondas de calor;

Melhora no aspecto da pele;

Aumenta a lubrificação vaginal e a libido feminina;

Melhora a disposição;

Evita e trata a queda capilar.

Alguns pacientes revelam sentir-se melhor quase instantaneamente, no entanto, em média os efeitos serão perceptíveis cerca de duas a três semanas após o início do tratamento. “Vale destacar que é necessária uma avaliação para entender as reais necessidades de cada paciente e só assim escolher de forma assertiva os hormônios que são utilizados na reposição”, ressalta Dra. Loreta.

Sobre a Dra. Loreta Canivilo

Dra. Loreta Canivilo é ginecologista, obstetra, ginecoendócrino e professora, formada pela Faculdade de Medicina ABC. A médica também é especialista em assuntos relacionados a reposição hormonal, estética íntima e tratamentos de doenças do útero e endométrio.