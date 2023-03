Médica faz alerta sobre o uso indevido do Zolpidem

Divulgação de jovens em redes sociais chamaram atenção para uso indiscriminado do Zolpidem

hipnótico usado para o tratamento da insônia que pode causar dependência. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o fármaco é indicado para pessoas com insônia ocasional, transitória ou crônica e só pode ser comercializado sob prescrição médica.

De acordo com a Dra. Ivete Gianfaldoni Gattás, psiquiatra e professora do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, o medicamento é recomendado para adultos (indivíduos maiores de 18 anos) que apresentem diagnóstico de insônia crônica. Atua em receptores cerebrais, aumentando a liberação do GABA (Ácido gama amino butírico), o qual promove uma cascata de eventos que levam à sedação e ao sono, mas tudo isso de maneira muito mais rápida que no sono natural.

Veja o que diz a Dra. Ivete sobre o medicamento que virou moda entre os jovens.

Por que o remédio só deve ser utilizado, no máximo, por quatro semanas?

Porque esse medicamento possui as “qualidades” de dependência e tolerância, ou seja, “vicia “e ao passar do tempo, você vai precisando de doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos.

Quais são os riscos do uso sem indicação médica do Zolpidem e por tempo prolongado?

Os indivíduos que fazem uso desse fármaco podem vir a apresentar efeitos como sonambulismo, amnésia, levando ao risco de comportamentos inadequados e imprevistos. Além da dependência física, podem vir a apresentar dependência emocional do medicamento.

Nas redes sociais, as pessoas têm relatado episódios de alucinações e de tomadas de decisões “loucas’, como compras exorbitantes e conversas das quais elas não se lembram no dia seguinte. Por que isso acontece?

Se o indivíduo ingerir o medicamento e não se deitar, aumenta o risco do “efeito adverso” de sonambulismo e amnésia e não vai registrar adequadamente seus atos, gerando a falta de lembrança deles.

Com a dependência, quais as consequências a longo prazo para a saúde?

Além da dependência emocional, onde os indivíduos passam a acreditar que só conseguirão dormir se tomarem o medicamento, a dependência química do medicamento pode levar a problemas de memória, de raciocínio e de atenção.

Para quem sofre com dificuldades para dormir, quais são os outros motivos por trás da insônia?

Há vários motivos para alguém não conseguir conciliar o sono, ou ter uma qualidade ruim dele. Desde questões ambientais, como barulho, quarto pouco ventilado, luminosidade excessiva, uso excessivo de telas, principalmente antes de dormir. Má higiene do sono; falta de rotinas e horários habituais para dormir e acordar; falta de exercícios físicos; quadros de ansiedade e depressão não tratadas.

Mesmo quando o diagnóstico de insônia crônica é feito, o tratamento principal é a Terapia Cognitivo Comportamental, conduzida por psicólogo especialista em sono. Nessa abordagem são sugeridas mudanças de hábitos, de crenças e perspectivas relacionadas ao quarto, à cama e ao dormir. Quando há a necessidade de terapia medicamentosa, esta precisa estar baseada no uso racional de fármacos e na menor dose possível para se obter o efeito desejado. Neste contexto, o Zolpidem é uma das ferramentas coadjuvantes de um processo muito mais complexo no resgate de uma boa noite de sono.