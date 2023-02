Medalhas Ayrton Senna entregues na Câmara

A Câmara de Americana realizou na segunda-feira (27) sessão solene para a entrega de medalhas de mérito Ayrton Senna a Izabele de Oliveira, José Henrique de Carvalho, José Valter Felizardo e Leonardo José da Silva.

A medalha Ayrton Senna é entregue a pessoas, equipes, clubes e empresas que tenham se destacado desenvolvimento do esporte americanense. A concessão das homenagens atendeu a decretos legislativos dos vereadores Juninho Dias (Izabele de Oliveira), Léo da Padaria (José Henrique de Carvalho), Thiago Brochi (Leonardo José da Silva) e Thiago Martins (José Valter Felizardo).

Participaram da solenidade os vereadores autores das homenagens, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel Adriano Daniel, e o presidente da Comissão de Esportes da OAB Americana (Ordem dos Advogados do Brasil), Dr. Vitor de Lião, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, os vereadores enalteceram a trajetória no esporte desenvolvida pelos homenageados. “O Leonardo é da Associação Moura de Judô e destaco seu profissionalismo e sua paixão, pois não é fácil comandar um projeto social com mais de 130 crianças. Um trabalho pedagógico que faz a diferença na vida das crianças e dos adolescentes, com certeza ele é merecedor”, disse o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi.

“Valorizo a coragem da Izabele de ser mulher e estar no futebol, porque o preconceito e o desgaste acabam sendo mais intenso para mulheres. Justamente por isso tomei a decisão de conceder essa homenagem para que ela tenha esse incentivo”, falou o vereador Juninho Dias.

“O José Henrique se destacou no futebol, apitou grandes partidas e hoje atua fora dos gramados. Eu sempre destaco que o esporte ajuda a tirar as crianças e os adolescentes das ruas, por isso é fundamental promovermos essa valorização. Parabéns por toda sua trajetória”, discursou o vereador Léo da Padaria.

“O José Valter faz parte da história do esporte de Americana. Sou testemunha da sua dedicação e seu carinho, ele acaba sendo mais que professor para essas crianças. Ele tem um papel de orientação, e os relatos é de que os alunos melhoram o desempenho escolar através do projeto”, afirmou o vereador Thiago Martins.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecer pela concessão da medalha. “Eu agradeço muito ao Juninho, que faz um trabalho muito importante com as crianças da cidade. Eu fico muito feliz com as homenagens, nada disso vale a pena se eu não tiver a minha família. O esporte precisa ser valorizado, sempre”, comentou Izabele.

“Quando você escolhe o futebol, sempre houve alguém da sua família que fez despertar essa paixão. Meu pai que me fez gostar de esporte. Agradeço aos vereadores presentes e parabenizo a Câmara por oferecer essa homenagem, que é muito significativa na vida das pessoas”, agradeceu José Henrique.

“Essa homenagem nos traz felicidade. A gente não prega apenas a atuação do atleta, a gente prega a formação do futuro cidadão, de caráter. A gente faz por amor à profissão. Sempre batalhamos pela vida das crianças”, observou José Valter.

“Seja qual for a posição social que você tenha, sempre faça tudo com muito amor e fé. O judô é transformador, quanto mais você pratica mais você aprende sobre o princípio de respeito. Sou grato aos amigos que fiz através do esporte e pelas histórias vividas”, concluiu Leonardo.

Biografias dos agraciados com a medalha



Izabele de Oliveira

Nasceu em Americana em 30 de setembro de 1995. Cresceu no bairro São Luiz e iniciou no esporte através do basquete, no projeto “segundo tempo”, com 7 anos de idade. Foi atleta da Unimed/americana por 11 anos. Em busca de atuar profissionalmente na modalidade, enfrentou dúvidas se continuaria atuando no basquete.

Em 2017, foi convidada a participar de um curso de arbitragem na Associação de Árbitros de Piracicaba e Região. Ficou encantada com a parte teórica e prática do curso, e quando teve o seu primeiro contato com o campo de futebol teve a certeza de qual carreira gostaria de seguir.

Realizou a inscrição para a turma da Federação Flávio Iazetti e em 2018 deu inicio em sua atuação, compondo equipes de arbitragem nas categorias de base da Federação e nos Campeonatos Amadores da cidade de Piracicaba e Região.

Em 2021 surgiram grandes oportunidades. Estreou sua primeira pré-temporada no profissional, compondo o time de arbitragem na final pela Federação Paulista de Futebol – Ladies Cup.

Iniciou o ano de 2022 compondo a arbitragem que apitou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atuou ainda na Final do campeonato feminino brasileiro, como 5º árbitra, e também na final do paulistão feminino 2022.

Izabele se dedica à carreira da arbitragem desde 2017, quando teve seu primeiro contato com os gramados. Desde então a paixão pelo esporte e a vontade de traçar novas metas em sua trajetória a impulsionam a seguir em frente, sendo uma das poucas mulheres compondo equipes de arbitragem na região e fazendo história com sua dedicação ao esporte, carregando em cada partida arbitrada o nome da cidade de Americana.

José Henrique de Carvalho

José Henrique de Carvalho tem 48 anos, é casado com Patricia Fabiane Lourenço de Carvalho e pai de dois meninos: Rodrigo e Vinícius. Natural de Piracicaba, mas pode-se dizer – e ele mesmo assim afirma – que se sente americanense.

Ainda como adolescente, foi atleta de vôlei de praia, basquete e futebol. Fez parte das categorias de base do Rio Branco Esporte Clube, sob o comando do técnico Zé Pulga, até a etapa de juvenil. Defendeu a cidade de Americana em competições no final da década de 80.

Aos 17 anos se viu diante da necessidade de decidir entre persistir na carreira como atleta ou direcionar os esforços para a formação profissional. E foi a segunda opção a escolhida, formando-se em Análise de Sistemas.

Mas Zé Henrique não conseguiu ficar por muito tempo afastado do esporte. Convidado para fazer o curso de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, formou-se na turma de 1999/2000, aos 25 anis.

Sua ascensão na carreira vinha sendo rápida até que em 2003 afastou-se dos gramados, por ocasião do falecimento de seu pai. Seu retorno se deu apenas no ano seguinte e exigiu todo um processo de retomada partindo da última divisão do futebol paulista.

Seu desempenho chamou a atenção e foi escalado para a Copa São Paulo de Juniores de 2005. No mesmo ano, voltou à elite do futebol paulista.

A partir daquele momento, José Henrique passou a ascender na escala de arbitragem da Federação Paulista. Em 2006, foi eleito Melhor Árbitro e em 2007 apitou o jogo decisivo da final do Paulistão entre Santos e São Caetano, no Morumbi.

Apitou vários clássicos paulistas e diversas partidas importantes do campeonato brasileiro.

A carreira poderia ter sido mais extensa, mas uma lesão no tendão de Aquiles obrigou José Henrique a deixar os gramados. Foram três cirurgias para tentar permanecer apitando em alto nível, mas as dores persistiram e impediram que continuasse.

Foi presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Atualmente é supervisor do VAR, analista de desempenho e Secretário Adjunto de Esportes de Nova Odessa.

José Valter Felizardo

Natural de Paraguaçu-MG, José Valter Felizardo nasceu em 19/02/1966, vindo de uma família muito humilde. Veio para Americana aos 15 anos na busca de uma vida melhor mas, sem sucesso, voltou para Minas Gerais, onde se formou como Técnico em Agropecuária e atuou como Monitor, orientando mais de 100 crianças.

De volta a Americana, trabalhou em várias atividades até que em 1998 iniciou no ramo esportivo, atuando em escolinha de Futsal. Buscou formação e especialização e em 2008 se tornou auxiliar técnico no Colorado Esporte Clube, onde permanece até os tempos de hoje.

José Valter já integrou programas como o “Crescendo no Esporte”, da empresa Suzano, e os projetos municipais “Segundo Tempo” e “Criança Total”. Hoje é parte da Secretaria de Esportes.

Além disso, desde 1996 pratica atividades sociais voluntárias relacionadas ao esporte. Ministrar aulas de futsal infantil em seu tempo livre na quadra do bairro americanense da Vila Bertini é um dos seus projetos de maior prestígio em nossa cidade.

Leonardo Jose da Silva

Nasceu em 11 de maio de 1979. Casado, é pai de dois meninos e uma menina. Praticou Judô na adolescência por um tempo, mas por falta de incentivo desistiu.

Retornou ao judô em 2014. Na época, seu filho mais velho, Guilherme, com 5 anos de idade, recebeu a recomendação médica de praticar o judô. Estimulado pelo filho, Leonardo voltou aos tatames na cidade de Mogi Guaçu, onde trabalhava na época.

Em 2018 seu filho já participava de competições e precisava de um local para treino. Leonardo conheceu então a Associação Moura de Judô, coordenada pelo Sensei Moura, dentro da escola Jonas. Sensei Moura, observando que Leonardo era faixa marrom, o convidou para dar aula para crianças de 4 a 12 anos.

Em 2019, Leonardo graduou faixa preta e no ano seguinte iniciou um novo núcleo da Associação Moura, no salão da igreja do bairro Pq das Nações. Atualmente, atende cerca de 30 crianças de 5 a 12 anos, além de adultos, sempre acompanhado da esposa e filhos, também judocas.

