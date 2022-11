O vereador Marschelo Meche (PL) trouxe o jornalista Cristian Barbosa para trabalha em seu gabinete. Barbosa tem larga experiência no jornalismo diário impresso (Liberal e TodoDia) e também na política. Ele esteve nos últimos anos ligado ao vereador Léo da Padaria.

Nome de menor expressão no PL, Meche vai em busca de um terceiro mandato em 2024. Em 2020, ele foi o único eleito no PSL de Capitão Crivellari. Saiu na fusão do PSL com o DEM que criou o União Brasil. O problema para Meche em 24 é que o PL deve ter nomes grandes como o prefeito Chico Sardelli (que deve deixar o PV), o vice-prefeito Odir Demarchi, o filho de Sardelli Franco e ao menos mais 2 ou 3 vereadores.