O vereador Marschelo Meche (PL) trouxe o Francisco Barbosa Filho para trabalhar em seu gabinete. Barbosa já trabalhou com o ex-vereador Renato Martins (PTB) e tem ampla experiência na Câmara de Americana. O vereador em segundo mandato precisa ‘aprumar’ o mandato para a batalha de 2024.

Nome de menor expressão no PL, Meche vai em busca de um terceiro mandato em 2024. Em 2020, ele foi o único eleito no PSL de Capitão Crivellari. Saiu na fusão do PSL com o DEM que criou o União Brasil. O problema para Meche em 24 é que o PL deve ter nomes grandes como o prefeito Chico Sardelli (que deve deixar o PV), o vice-prefeito Odir Demarchi, o filho de Sardelli Franco e ao menos mais 2 ou 3 vereadores.