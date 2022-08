O vereador de Americana Marschelo Meche (PL) está organizando o lançamento do comitê regional do Presidente Jair Bolsonaro em Americana. O evento está marcado para acontecer no sábado, às 16h.

Agora é oficial, Bolsonaro terá seu comitê regional na cidade de Americana, venha participar desse grande ato político em defesa do nosso presidente, serão distribuídos materiais oficiais da campanha do Presidente, como adesivos de carros e santinhos. Entrada gratuita, venha participar conosco da campanha da reeleição do capitão do povo.