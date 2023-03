Meche fica 'loira' pra defender deputado transfóbico

O vereador de Americana Marschelo Meche (PL) usou suas redes sociais para

apoiar o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG). O mineiro atacou as mulheres trans na semana passada no dia internacional da Mulher. A pauta de Ferreira e dos Bolsonaro é que as trans não são ‘mulheres biológicas’ e que estariam ‘desvirtuando’ o que é ‘ser mulher’.

Em uma montagem com peruca loira, Meche postou que apoia Nikolas e é contra o que considera hipocrisia.

A deputada de SP Erika Hilton (PSOL) entrou com pedido de cassação contra NF e lançou uma petição na internet. O movimento lançado por Erika já conta com mais de 300 mil assinaturas em apenas 4 dias de circulação.

Estamos com você Nikolas Ferreira., chega de hipocrisia.

Cada dia que passa a esquerda, juntos com a grande mídia e seus adeptos, estão cada vez mais empenhados em destruir todos os valores da nossa sociedade, agora nem defender os direitos das mulheres é mais permitido nesse país.

Meche foi candidato a deputado federal em 2022 e foi o menos votado entre os vereadores que foram candidatos na cidade. Agora ele segue tentando ‘lacrar’ para manter o nome em alta.

