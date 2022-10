O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações sobre o funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

No documento, o parlamentar lembra que o fundo foi instituído pela lei municipal nº 3.394/2000 com o objetivo de proporcionar os meios financeiros complementares necessários ao desenvolvimento das políticas públicas destinadas ao meio ambiente e aos projetos de interesse ambiental.

Meche questiona no requerimento quais políticas públicas e projetos ambientais foram financiados com recursos do fundo no ano de 2022 e cópia dos documentos que demonstrem o balanço financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente do primeiro semestre deste ano.

De acordo com Meche, o objetivo do requerimento é fiscalizar a execução orçamentária da área ambiental, de responsabilidade da secretaria de Meio Ambiente. “Precisamos monitorar de que forma o Poder Executivo tem implementado as ações de proteção ambiental em Americana, principalmente com relação à forma como os recursos do fundo municipal estão sendo utilizados”, aponta.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de quinta-feira (20) e será enviado à prefeitura de Americana para resposta.