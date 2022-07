O vereador de Americana Marschelo Meche (PL) deve trazer o deputado estadual Tenente Coimbra para discutir Escola Cívico Militar na cidade. O evento será na escola EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho no próximo dia 23. Coimbra deve ser candidato à reeleição e Meche está cotado para vir a federal nas eleições deste ano.

No mês passado, alguns pais fizeram ato durante a entrada e saída dos alunos para reivindicar a implantação do projeto da Escola Cívico-Militar. Uma candidata a vereadora de 2020 bolsonarista puxou o ‘movimento’. O projeto de lei autorizativo, de autoria do vereador Meche foi votado na Câmara Municipal e aprovado com apenas 1 voto contrário, sendo posteriormente sancionado pelo Prefeito Chico Sardelli, e o município aderiu ao programa estadual.