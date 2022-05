Meche pede providências para ampliação do atendimento pediátrico no SUS em Americana

O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações do Poder Executivo sobre o atendimento pediátrico na rede municipal de saúde. No documento, o parlamentar relata que seu gabinete foi procurado por uma moradora do Jardim da Paz que alegou dificuldade para atendimento médico com pediatra na unidade de saúde próxima à sua residência. Meche questiona a prefeitura sobre quantos especialistas atendem na rede municipal de saúde, se há médicos conveniados e quais unidades básicas de saúde não contam com pediatria.

O autor pergunta também se há previsão de expansão para esse tipo de atendimento, quais unidades oferecem serviço pediátrico de emergência e se a prefeitura oferece apoio de transporte para pacientes que moram longe das unidades onde há disponibilidade destas consultas. O parlamentar ainda requer providências para ampliação do atendimento pediátrico no SUS em Americana. Segundo Meche, o objetivo é fiscalizar o atendimento na área de saúde para as crianças. “A questão que mais incomoda a população é a distância do atendimento de emergência na cidade, que é concentrado em duas unidades apenas. O atendimento pediátrico precisa estar disponível em todas as regiões da cidade, com atendimento 24 horas, então estamos encaminhando esse documento para que possamos monitorar a situação e pedir providências e busca de recursos para melhorar a situação”, comenta.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (19).

Rovina pede sinalização em frente a escola do Jd Santana

O vereador Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a realização de melhorias na Rua Operário Osvaldo dos Santos, no Jardim Santana, em frente a uma escola de educação infantil. No documento, o parlamentar relata que o limite de velocidade na rua não é respeitado, causando insegurança aos moradores e pais de alunos. “Os pedestres têm dificuldade para transitar, e, além disso, o transporte escolar não possui local adequado para estacionar, proporcionado desconforto e falta de acessibilidade”, comenta Dr. Rovina.

“O local é frequentado por pais e alunos que não se sentem seguros, tendo em vista que os carros não respeitam o limite de velocidade e não há nenhum aviso ou sinalização para alertar os motoristas que transitam pela região. Além disso, a falta de marcação no solo para vans causa um grande caos na rua. Por isso e para que a segurança dos alunos seja restaurada é de extrema importância que as melhorias sejam instaladas”, conclui o autor.

A indicação será incluída na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (19) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.