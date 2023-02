Meche de olho na Farmácia e Gualter, transporte escolar

Gualter cobra transporte escolar em Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou um requerimento secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre o transporte escolar em Americana.

No documento, Gualter destaca que a prefeitura possui veículos próprios para o transporte escolar de alunos – sendo que alguns foram recebidos nos últimos anos pelo governo do estado – e ainda contrato com a empresa Santa Cecília Turismo, assinado em 31 de agosto de 2022, para a mesma finalidade. “O objetivo é fiscalizar o transporte escolar de quase três mil crianças e adolescentes, um contrato que passa dos onze milhões de reais. É fundamental acompanhar se a segurança dos estudantes está sendo garantida”, aponta o parlamentar

O vereador questiona a prefeitura sobre como é feito o controle diário de entrada e saída dos alunos nos veículos de transporte; se há uma planilha com o nome do aluno por veículo, pedindo que seja enviada uma relação dos últimos 30 dias; qual a qualificação necessária exigida para os motoristas e monitores que atuam no transporte escolar; e como é feito, pelo município, o controle desses requisitos. Ainda no documento, Gualter pede o envio da relação de todos os veículos da frota própria e da contratada do transporte escolar.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (23). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.