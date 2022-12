A Escola Municipal de Educação Infantil Carandá, na Vila Mathiensen, em Americana, recebe, no próximo dia 06, o Projeto “Me Conta Que Te Conto”, com duas apresentações da Chico Pepeu Produções Artísticas às 13h e às 14h. O espetáculo teatral conta a história “A Grande Heroína”, uma menina que ajuda as pessoas a serem felizes novamente com seu poder do arco-íris, em uma trajetória poética, única e divertida.

A heroína tem outra grande missão: colocar um fim no terrível “Poder Nervoso”, um homem muito mau que rouba o futuro e as memórias das pessoas. Ele é auxiliado por “Tranquilinho” que, como o próprio nome diz, é o oposto do seu chefe – e sua calma acaba atrapalhando os planos mais maldosos. A divertida história foi criada por Luana Martins Sapata, de Hortolândia, que participa com momentos de narrativa, através de cenas gravadas.

O projeto “Me Conta Que Te Conto” coloca em cena elementos da genialidade e da fantasia de crianças através de histórias que saem do abstrato e ganham forma, produção e encantamento com a presença dos atores.

Em outubro, “A Grande Heroína” foi encenado no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana através do PROAC – Programa de Ação Cultural, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

“O estímulo à imaginação e à criatividade são essenciais para que as crianças se desenvolvam de forma completa e, para nós da Secretaria de Educação de Americana, é uma satisfação ver as escolas recebendo projetos cheios de ludicidade”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.