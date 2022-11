Wakanda para sempre! Neste mês, o McLanche Feliz comemora o lançamento da mais nova produção da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Ao todo são 10 miniaturas inspiradas nos personagens do filme, que já estão disponíveis.

A novidade marca mais uma campanha com os heróis e heroínas da Marvel no McLanche Feliz e, para os que adoram tudo que envolve esse universo, poderão encontrar os brinquedos nos restaurantes da marca ao redor do país, seja no Drive-Tudo, McDelivery, Peça e Retire ou convencionalmente pelo balcão.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia de estimular momentos de criatividade e diversão para toda a família. Desta vez, os pequenos poderão se divertir com os brinquedos inspirados no filme, que estreou nos cinemas brasileiros em 10/11.

Neste novo capítulo, a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (entre elas, Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais que intervêm após a morte do Rei T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o reino de Wakanda. O filme, que conta com Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina oculta, também é estrelado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

As miniaturas contam com uma rodinha nas costas que, ao serem giradas, movem os braços do personagem. Além disso, todas elas possuem detalhes que mudam da cor cinza para violeta ao entrarem em contato com a água fria (menos de 18°C) e retornam à cor original ao serem colocadas em alta temperatura (acima de 26°C). São 10 variações inspiradas nos personagens, sendo eles:

Shuri: Mova a rodinha que está nas costas para mover ambos os braços para cima e para baixo. Suas luvas mudam de cinza a violeta.

Okoye: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. A arma muda de cinza a violeta.

M’Baku: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. A arma muda de cinza a violeta.

Pantera Negra: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço direito para cima e para baixo. Os detalhes do rosto mudam de cinza a violeta.

Nakia: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. A arma esquerda muda de cinza a violeta.

Namor: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. A arma muda de cinza a violeta.

Coração de Ferro: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço direito para cima e para baixo. A arma direita muda de cinza a violeta.

Namora: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. A arma muda de cinza a violeta.

Attuma: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço direito para cima e para baixo. A arma muda de cinza a violeta.

Pantera Negra em combate: Mova a rodinha que está nas costas para mover o braço esquerdo para cima e para baixo. Os detalhes do rosto mudam de cinza a violeta.

A campanha heróica contempla o já diversificado cardápio do McLanche Feliz que está em constante evolução, trazendo opções equilibradas com os melhores ingredientes, além de baixos teores de sódio, gorduras e calorias. Para mais informações, acesse a página do McLanche Feliz no nosso site.