Os descontos da Méqui Friday de 2022 continuam com tudo! De 21 a 27 de novembro os McLovers vão poder aproveitar promoções inéditas e super especiais. E quem baixar e se cadastrar no aplicativo do McDonald’s pela primeira vez ainda garante um cheeseburger e uma Coca-Cola sem açúcar de 300ml “na faixa”, com limitação de um cupom por CPF.

Esta é a segunda semana da Méqui Friday e, além de cupons especiais no aplicativo, os clientes também podem aproveitar a parceria exclusiva do McDonald’s com a McCain, que oferece cupom de McFritas Média por R$2,90 entre 21 e 24 de novembro. Nesta mesma quinta-feira, 24, o Méqui também mata a sua vontade de milk-shake, com cupom de McShake Ovomaltine no “precinho”.

Confira as principais ofertas, disponíveis de 21 a 25 de novembro:

Top Sundae por R$7,50

McFritas Grande por R$7,90

2 McOfertas Média Big Mac R$44,90

McOferta Média Cheddar McMelt + 1 Sundae por R$26,90

Mas não pense que é só isso, para o dia 25, dia oficial da Black Friday, o McDonald’s preparou uma oferta deliciosa! Fique de olho no aplicativo para saber mais!

Confira o regulamento e as lojas do McDonald’s participantes da campanha aqui.

Para mais informações sobre o McDonald’s, acesse www.mcdonalds.com.br.