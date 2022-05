Dupla de sucesso, o hambúrguer e a batata combinam tanto que até suas datas comemorativas ficam pertinho uma da outra. Em 28 de maio, celebra-se o dia do hambúrguer, já no dia 30 é a vez de comemorar a batata. O McDonald’s, além de todo cuidado e compromisso com seus processos e ingredientes para produzir essas delícias, preparou um verdadeiro show de ofertas para os próximos dias.

O Méqui Fest vai até 30/5 e contará com uma série de cupons do app da marca. Quem ainda não fez o download do aplicativo pode aproveitar para baixar e garantir uma McFritas Média na faixa. Importante lembrar que esse benefício é válido para a primeira vez que o usuário faz seu cadastro no app, que está disponível para IOs e Android, e que é preciso apresentar o cupom no app para o resgate. Confira os detalhes no regulamento, clicando aqui.

Como atrações principais para o evento vale destacar o cupom de 3 Cheeseburger por R$18,00 e a promoção de 3 McFritas Médias por R$15,00. Abaixo você confere o line up completo do Méqui Fest.

Até 30/5

McFritas Média grátis para quem baixar o app

1 Quarterão + 1 Bebida 300ml R$15,90

1 McOferta Média Cheddar McMelt R$19,90

Combo Pequeno Big Mac R$16,90

Combo Pequeno McChicken R$16,90

1 Big Tasty + 1 Bebida 500ml R$22,90

1 McChicken + 1 Bebida 300ml R$12,90

McFritas Média + Sundae por R$ 11,90

De 27 a 30/5

3 Cheeseburguer por R$ 18,00

3 McFritas Médias por R$ 15,00

Combo Cheeseburger com McFritas pequena e Bebida 300ml por R$ 11,90

McOferta Média Big Tasty R$ 24,90*

* Exclusivo Coca-Cola sem açúcar