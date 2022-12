A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 países da América Latina e do Caribe, anuncia a abertura de 500 vagas de trabalho para pessoas com deficiência em seus restaurantes em diversas cidades do Brasil, sendo 28 delas exclusivas para o interior do Estado de São Paulo, nas regiões metropolitanas de Campinas, Piracicaba e Jundiaí. A grande maioria das oportunidades é para o cargo de Atendente de Restaurante, e não há exigência de experiência anterior, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos e passam por um estruturado programa de desenvolvimento, no qual aprimoram e desenvolvem habilidades, alcançando, assim, seu máximo potencial.

Com contratação para início imediato, as vagas estão disponíveis nos períodos diurno e noturno, sendo acordado de acordo com a necessidade do negócio e disponibilidade dos candidatos na hora da contratação. Os colaboradores da companhia contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva que cada indivíduo se sinta à vontade para se expressar conforme se identifique e se sinta bem, desde cabelo, maquiagem, acessórios, até nome no crachá, gerando bons momentos, sendo quem são.

Durante todo o processo seletivo, as pessoas com deficiência recebem um olhar individualizado. Para isso, a companhia dispõe de uma equipe de profissionais dedicados à captação, contratação e acompanhamento de pessoas com deficiência, que contempla gestores de inclusão, médicos do trabalho, enfermeiros e gerentes selecionadores, além de oferecer treinamento adaptado à condição de cada pessoa, sem limite no tempo de aprendizagem. Atualmente, a rede emprega pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e intelectual.

Como pioneira na contratação de pessoas com deficiência, mesmo antes da Lei de Cotas ser criada, a Arcos Dorados acredita que, além de incluir, é preciso oferecer oportunidades para o crescimento profissional desses colaboradores. Nos últimos dois anos, mais de quatro mil horas de capacitação teórica foram ministradas pela universidade corporativa da rede, Hamburger University, para pessoas com deficiência. Como resultado desses esforços, no último ano, cinco oportunidades de promoções para cargos em liderança nos restaurantes da rede foram conquistadas por funcionários com deficiência.

Além disso, entre os avanços conquistados nos últimos anos, a rede passou a contar com intérpretes de libras em todos os cursos, treinamentos e reuniões que tenham pessoas surdas entre os participantes e todos os materiais de treinamento audiovisual e comunicação interna passaram a trazer a tradução em libras, incluindo planos de desenvolvimento para que pessoas surdas possam avançar em suas carreiras.

Por sua atuação pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a companhia já recebeu o Prêmio Reconhecimento Global – Boas Práticas de Empregabilidade para Trabalhadores com Deficiência, concedido pela ONU, e o Selo Paulista de Direitos Humanos e Diversidade, oferecido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, pela iniciativa “Inclusão Além da Cota”, que visa gerar oportunidades de empregabilidade e desenvolvimento para pessoas com deficiência”.

Os interessados nessas e em outras vagas podem se inscrever por meio do link: www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco.