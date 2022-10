Os bolões se tornaram uma das maiores tradições do brasileiro quando o assunto é futebol e com a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ não seria diferente. Para deixar a brincadeira ainda mais legal, o McDonald’s lança a Promoção Bolão do Méqui, onde os clientes podem mandar seus palpites e concorrer a descontos e vouchers de até 1 ano de Méqui grátis.

“Sabemos o quanto o brasileiro é apaixonado por fazer bolão e por McDonald’s, por isso unimos os dois no nosso aplicativo, proporcionando ainda mais comodidade para os nossos clientes. Para nós, a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ já começou e agora nossos clientes podem se sentir parte do campeonato e aproveitar para fazer suas sugestões e torcer pelo hexa em grande estilo”, explica João Branco, VP de Marketing do McDonald’s.

Clientes de todo o país já podem começar a cadastrar suas apostas no aplicativo do McDonald’s e, a partir do dia 20 de novembro, acumular pontos – que serão contabilizados automaticamente ao final de cada jogo de acordo com os acertos. Os palpites podem ser realizados de duas formas: todos de uma vez ou separados entre Fase de Grupos, com preenchimento até 20 de novembro até 1 hora antes do início do primeiro jogo, e as demais fases, em até 1 hora antes do início do primeiro jogo das Oitavas de Final, em 3 de dezembro. A cada dia de jogo palpitado, um cupom de desconto exclusivo será liberado ao cliente que tiver participado.

O Bolão do Méqui será separado em dois temas. O primeiro será sobre os resultados da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™, que considera os placares por jogo, time ganhador, quantidade de cartões amarelos e vermelhos e o primeiro gol da partida. O segundo tema será o FIFA World Cup Awards, em que serão analisadas quatro categorias: melhor jogador, melhor goleiro, melhor goleador e seleção com a performance mais limpa do campeonato (aquela com menos cartões e faltas). Cada categoria terá pontuação distinta, variando de 5 a 25 pontos, para as apostas dos resultados da Copa do Mundo FIFA 2022, e de 100 a 200 pontos para FIFA World Cup Awards.

Os 10 melhores colocados em cada fase do Bolão da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ ganharão produtos grátis e os quatro clientes que mais pontuarem no final do campeonato receberão de 3 a 12 meses de McDonald’s grátis, conforme valores previstos no regulamento da Promoção. Os Gift Cards correspondentes à premiação serão entregues já com o valor total correspondente creditado, e não há limitação de uso mensal e/ou diária. Poderá ser usado quantas vezes for possível, desde que haja saldo e estiver dentro da validade. Eles podem ser utilizados somente nos restaurantes participantes, que podem ser consultados no site da campanha. Os ganhadores da etapa de fases classificatórias serão comunicados via aplicativo, já os ganhadores gerais pelo app e e-mail cadastrado na plataforma.

Para destacar a mecânica do bolão e mostrar os benefícios e prêmios da iniciativa, a agência GALERIA.ag desenvolveu uma campanha totalmente voltada para o universo digital e as redes da marca.

O Bolão do Méqui é um concurso nacional certificado e registrado sob o SEAE/ME No 03.023310/2022. Para participar basta acessar, através do app do McDonald’s, disponível para iOS e Android, o banner da Promoção Bolão do Méqui e se cadastrar. Veja todas as informações e condições do concurso no regulamento do Bolão do Méqui, clicando aqui.