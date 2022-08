A campanha McDia Feliz 2022 acontece neste sábado (27), beneficiando o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Esta será a 34ª edição da campanha, considerada uma das principais iniciativas para arrecadação de fundos em prol de causas infantojuvenis no país.

A unidade McDonald’s do Tivoli Shopping é uma das participantes da ação. Nesta data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para a iniciativa. Em Santa Bárbara d´Oeste, a instituição beneficiada com a campanha é a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Estamos muito felizes por participarmos mais um ano da campanha McDia Feliz. Contamos com a ajuda e colaboração de toda a população da região do Polo Têxtil neste sábado, contribuindo para essa causa e ajudando crianças e adolescentes com câncer da nossa região que são assistidas pela Rede Feminina. Estamos com ótimas expectativas para este dia e com a esperança de que vamos conseguir atingir a nossa meta de valor para o projeto que vai ser implantado em 2023, que é de R$ 50 mil”, comenta Carla Eliana Bueno, coordenadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste.

A entidade participa do McDia Feliz há 25 anos e, para a campanha de 2022, o projeto aprovado é de caráter psicossocial, para apoio social, nutricional e emocional das 48 crianças e adolescentes assistidos e suas famílias.

“Reforço o convite a todos para que participem da ação e nos ajudem. No dia 27 de agosto, a pessoa doa R$ 18,00 para a causa do câncer infantil e recebe em troca um sanduíche Big Mac. É como diz o ditado, sozinho a gente vai ali, mas juntos a gente vai mais longe e mais rápido. Espero que seja um dia feliz e de muita saúde para todos”, acrescenta Carla.

Para celebrar a campanha, algumas atividades de saúde, esportivas e culturais serão realizadas no estacionamento do Tivoli Shopping no dia da ação. Entre elas, já estão confirmadas apresentações do Coral Municipal de Santa Bárbara – Vozes Bárbaras, da Orquestra Barbarense Feminina de Violas, do grupo Amigos Violeiros e da Orquestra Sanfônica de Americana. Haverá ainda no local uma Feira de Artesanato, com venda de produtos também para arrecadar fundos para a instituição.

“Mais uma vez, o Tivoli Shopping está abraçando e apoiando essa campanha que é tão importante. Esperamos que nosso público também transmita amor e solidariedade e participe, fortalecendo essa luta em prol de uma causa tão nobre. Cada ajuda é essencial e muito importante para melhorar a vida de crianças e jovens em tratamento oncológico e suas famílias, que tanto precisam de apoio”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Para apoiar a causa e colaborar com a campanha, basta adquirir o lanche Big Mac no sábado, no Drive-Tudo ou balcões dos restaurantes McDonald’s participantes, entre eles a unidade do Tivoli Shopping. Além da renda gerada na unidade de Santa Bárbara d’Oeste, a Rede Feminina de Combate ao Câncer receberá também todo o valor das vendas do lanche nos restaurantes de Americana e Nova Odessa feitas na data. O valor individual do lanche é de R$ 18,00.

A entidade também está vendendo produtos promocionais da campanha, como camisetas com a marca McDia Feliz. Mais informações podem ser obtidas com a instituição pelo telefone (19) 3455-2303.