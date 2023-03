Mc Pipokinha se confunde, defende e ataca professora

aprontou de novo. Ela virou assunto mais uma vez nas redes sociais após um vídeo começar a circular na última segunda-feira (6) da cantora causando confusão em um hotel de luxo. A situação começou quando a jovem, de 24 anos de idade, fez check-in e encontrou o quarto em que ficaria hospedada todo bagunçado, com lençóis de cama revirados e toalhas molhadas em cima da pia.

Mc Pipokinha aconselha fã que discutiu com professora por causa dela: “Deixa ela, meu baile tá 70 mil, só 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora”

Ainda no mesmo dia, os internautas começaram a criticar MC Pipokinha, após ela debochar da classe dos professores nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a funkeira respondeu a um seguidor que contou à ela ter discutido com uma professora que teria “falado m*rda” sobre a cantora.