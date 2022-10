Mbappé é o foco dos jornais da Europa na semana. O francês que, recentemente, renovou o contrato milionário com o PSG, indica uma possível saída da equipe de Neymar, Messi e Cia.

Não é de hoje que o clube da capital parisiense entra no foco da mídia por dar as chaves para as estrelas que chegam ao clube. O processo é o mesmo desde Ibrahimovic, Neymar e agora Mbappé. Inclusive, o clube fez uma dança das cadeiras e retirou Leonardo da gerência de futebol, substituído pelo português Luis Campos.

Apesar da aparente renovação, parece que a mudança não surtiu o efeito esperado, na verdade, na quebra de braço da renovação, o jogador ganhou mais poder e influência ao permanecer na França. A situação supostamente trouxe reflexos negativos ao grupo: brigas por quem é o cobrador oficial dos pênaltis, grupo rachado, pedida pela cabeça de Neymar. Enfim, a gota d’água da possível rescisão.

O preparador mental Lincoln Nunes e o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, da empresa RPS para atletas de alta performance, analisaram a situação com um overview da situação do atleta:

“Quando um atleta atinge o auge muito cedo, como no caso de Mbappé, as coisas podem se tornar perigosas a longo prazo. O francês, com a idade que tem, é campeão do mundo, estrela de um time galático e dono de uma fortuna inimaginável. Ou seja, é um claro traço de senso de propósito profundo perdido. O propósito profundo é aquilo que move qualquer um para a próxima etapa, nos leva às conquistas. Porém, quando já alcançamos muitas metas numa toada só, isso pode avançar para um caso de possível narcisismo, onde o topo não é suficiente”.

O dono do comentário acima é Lincoln Nunes, conhecido treinador mental e psicanalista de jogadores da Seleção Brasileira e dos craques da Europa. Nunes e Fabiano de Abreu compõem o time da Recovery Performance Sports, empresa responsável por elevar o desempenho dos atletas de elite, principalmente do futebol.

Próximo à Copa, o neurologista Fabiano de Abreu explica e comenta como isso pode atrapalhar o atleta na maior competição do futebol:

“Supostamente, os comportamentos se enquadram nos transtornos de personalidade dramática, com ênfase narcisista. O ciclo narcisista afeta a região da amígdala, o hipocampo — região responsável por filtrar as memórias — dessa forma há uma dificuldade em guardar as lembranças. Além de afetar o eixo Fronto-temporal. Ou seja, a inteligência do jogador é afetada, tomando decisões erradas em momentos-chave do jogo, como a opção por definir a jogada ao invés de um passe que deixaria o companheiro na cara do gol, por exemplo. Nesse contexto, o narcisismo patológico ou transtorno traz incoerência, porque é instintivo. Porém, quando ele ultrapassa a barreira do instinto ele se torna problemático. A condição é um círculo vicioso que pode mascarar uma ansiedade. O narciso ansioso se alimenta de conquistas e, assim, alivia seu quadro de ansiedade crônica ainda não diagnosticada. Então, o transtorno vem da falta de equilíbrio”.

O treinador mental e psicanalista Lincoln Nunes ainda ressalta a importância de um staff mental para acompanhamento de atletas de todos os níveis.

“Todo atleta precisa trabalhar a mente tanto quanto os músculos, muitos resultados de resolvem só na cabeça, ela é parte fundamental de decisões de rotina no jogo e de inteligência emocional.

Além disso, é impossível trabalhar apenas a psicanálise simples e pura com os jogadores. Na verdade, eu preciso adaptar o meu arsenal a cada situação que possa surgir. Por isso, usamos a psicanálise, mas de forma dinâmica, assim como todo o conhecimento psicológico e neurocientífico que aprendi com os meus professores e em minhas pesquisas. A alta performance é uma cobrança imediata, com exigências de resultados imediatos, a curto prazo. É nesse momento que a neurociência entra em jogo, uma anamnese dinâmica. A solução está em confrontar o jogador com dados e uma análise detalhada, comprovando que a situação atrapalha sua atuação global”.

Em resumo, Mbappé chega à Copa do Mundo do Catar com mais peso nos ombros do que nunca, situação diferente de 2018, onde era uma jovem promessa. O PSG, por enquanto, nega todos os atritos envolvendo o atleta, inclusive a possível rescisão por conta da permanência de Neymar. Enfim, parece que é só o começo da Revolução Francesa.

Sobre Lincoln Nunes

Criador do Método Atleta de Elite, filósofo, psicanalista e especialista em performance esportiva. Com inúmeros cases de sucesso, Lincoln Nunes já atendeu medalhistas olímpicos, estrelas do futebol europeu e nacional como Philippe Coutinho, Emerson Royal, Artur Victor, e Pedro Rocha, dentre outros atletas da Seleção Brasileira de futebol.