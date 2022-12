Uma denúncia anônima de maus tratos a galos levou a Guarda Municipal de Americana a um ‘depósito’ com dezenas e animais que seriam criados para serem galos de briga. A apuração do caso durou quase o dia todo, com início às 09h20 e término às 20h na rua Nova Zelândia, Parque das Nações.

Abaixo vídeos das apreensões e descrição da Gama (Guarda Municipal)

Mediante denúncia anônima junto ao Controle da Guarda Municipal de Americana, informando que aves (galináceos) estavam sendo mantidas em gaiolas de madeira, de forma inadequada com indícios de maus tratos aos animais, as equipes diligenciaram até o local, e após incursão na área de horta e mata, conseguiram visualizar barracões cercados com tapumes de madeira, o que dificultava a constatação da denúncia.

Em contato com alguns populares, que indicaram o possível proprietário da área, sendo que este compareceu no local e por sua vez nos indicou os dois responsáveis pelas aves, sendo B.C.S e F.A. Somente B.C.S compareceu no local, e acompanhou a vistoria pelas equipes do GPA.

Constatamos que 15 aves (galos e galinhas) estavam mantidas em gaiolas verticais, com minúsculo espaço de movimentação, ambiente escuro, algumas sem presença de luz solar, abafado e úmido, muitas fezes nas gaiolas, falta de água e vasilhas extremamente sujos com logo impregnado, aves magras, pele aparente, amputação de esporas, muitos parasitas aparentes, além da presença de medicação de uso veterinário e protetores de esporas.

Ainda havia outras 36 aves soltas no terreno, somando no total 51 aves.

Ante a situação, fizemos contato com a autoridade policial de plantão, Dra Sandra Ap. Santarosa, a qual determinou o comparecimento da Polícia Cientifica no local. Ainda solicitamos apoio da ONG Associação Animais tem Voz, comparecendo a Sra Roberta Lima e Dra Priscila Sarti (médica veterinária).

Após os trabalhos periciais e a vistoria da médica veterinária, ficou tecnicamente comprovado, mediante Laudo Veterinário, os maus tratos aos animais, nas condições acima descritas, em desconformidade com o Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais n° 9.605/98 e Lei Municipal n° 4.547/07, a qual trata sobre o bem estar animal.

O Sr B.C.S, foi apresentado na Central de Polícia Judiciária e após os procedimentos de praxe, foi liberado para responder em liberdade pelo Crime de Maus tratos aos Animais.

As 51 aves foram apreendidas e destinadas pelas equipes do GPA até a sede da ONG Associação Animais tem Voz, Pq dos Jambeiros em Campinas.

Ainda o caso será encaminhado ao Centro de Zoonoses e outras Secretaria competentes, para outras providências administrativas.