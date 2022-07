Partidas semifinais eletrizantes definiram no último domingo (03/07) os dois times que decidirão o título do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2022 da Prefeitura de Nova Odessa. São eles o Esfer/Matsubara, que venceu o França por 3×1, e o São Francisco, que goleou o EC Vila Nova por 7×1. Com os resultados, os times do Esfer/Matbsubara e São Francisco farão a grande final.

O jogo está previsto para o sábado (16/07), no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do Progresso, a partir das 15h30. A disputa também vale pela artilharia da competição, que estava empatada até os jogos da semifinal. A estrela de Kawam Sampaio (São Francisco) brilhou e foi um dos destaques da vitória por 7×1 diante do EC Vila Nova, carimbando quatro vezes a rede adversária. Com os 4 gols, ele abriu uma vantagem diante de Walker Fernando (do Esfer/Matsubara), que não marcou no último jogo e segue com 10 gols.

“Essas duas equipes fizeram uma excelente campanha, com bons resultados – inclusive, o Esfer/Matsubara só perdeu uma partida durante o campeonato, e o São Francisco, duas partidas. Parabenizamos todos os times que abrilhantaram o Campeonato Minicampo 2022 de Nova Odessa”, comentou o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil.

Conforme as regras da competição, se persistir o empate durante o tempo normal, a partida final será decidida nos pênaltis, e cada time terá direito a 5 cobranças. A expectativa para a grande final é grande, e a Secretaria Municipal de Esportes espera cerca de mil torcedores no Estádio Municipal Natal Gazzetta.

“Tivemos excelentes jogos, com bom nível técnico e fair play durante todo o Campeonato, e esperamos fechar com chave de ouro e garantir mais um espetáculo à torcida. Queremos desde já deixar o convite para que os moradores prestigiem a grande final”, disse o secretário-adjunto de Esporte do Município, José Henrique de Carvalho.

A competição – uma realização da Secretaria Municipal de Esportes – pode ser acompanhada pelo aplicativo Copa Fácil. Além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada rodada. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada, enfim, tudo discriminado.

AMADOR 2022

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, Tiago Gentil e seu adjunto, José Henrique Carvalho, anunciaram recentemente a realização, a partir de agosto, do “maior e melhor” Campeonato Municipal Amador de Futebol da história da cidade. E com novidades: não haverá cobrança de taxas de inscrição e de arbitragem por parte das equipes participantes.

A competição deve tomar o calendário do segundo semestre e mobilizar cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, totalizando 46 equipes participantes, com jogos nos nove campos municipais – incluindo as finalíssimas do Estádio Municipal Natal Gazzetta. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria, no Ginásio do Jardim Santa Rota.