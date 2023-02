Matou sósia para simular a própria morte

Uma mulher com dupla nacionalidade alemã e iraquiana é suspeita de ter assassinado uma jovem muito parecida com ela para simular a própria morte. A informação do assassinato da sósia foi compartilhada pela polícia da Alemanha nesta terça-feira (31). A suspeita é de que a mulher, de 23 anos, tinha problemas com os familiares e queria fugir deles. Não foram revelados quais seriam esses contratempos.

“Os investigadores partem do princípio de que a suspeita queria desaparecer por conta de alguns problemas familiares e simular sua morte”, apontou a polícia local.

A sósia

O corpo. Uma mulher, também de 23 anos, foi encontrada morta com várias facadas dentro de um carro em Ingolstadt, no sul da região de Baviera, em 16 de agosto de 2022. A polícia passou mais de seis meses investigando o caso.

Inicialmente, acreditava-se que a vítima era a dona do veículo;

A família alegou reconhecê-la;

No dia seguinte, ao efetuar a autópsia, a polícia descobriu que era outra mulher (sósia).

Esquema. A polícia acredita que a jovem arquitetou o plano com um homem de 23 anos do Kosovo, que também vivia na cidade.

Segundo a polícia, os suspeitos decidiram “buscar na internet uma mulher que se parecesse com a alemã-iraquiana, matá-la e colocá-la de uma maneira que levassem seu corpo como [se fosse] a suspeita”.

A mulher, então:

Teria entrado em contato via redes sociais com vários potenciais alvos que se parecessem com ela;

Encorajado as jovens a se encontrarem com ela, fazendo falsas promessas;

Marcado encontro com uma das mulheres em 16 de agosto, em Heilbronn;

Essa seria, futuramente, a vítima.

Acredita-se que, no caminho de volta, os suspeitos fizeram a vítima descer do carro e a mataram na mata, com várias facadas.

Prisão. Os dois cúmplices estão presos desde agosto. Como a suposta assassina ainda não foi condenada, a polícia não divulgou imagens dela.

Musa da Gaviões ensaia na chuva e dá spoiler de fantasia

Pelo 9º ano, a empresária Francine Carvalho vai desfilar como Musa da escola de samba Gaviões da Fiel. Debaixo de chuva e com uma fantasia banhada a ouro, a loira fez seu segundo ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Nos bastidores, deu spoiler da sua fantasia para o desfile oficial e entregou que vai mais peladinha para a avenida.

“Quando vi o desenho da fantasia achei que estava muito comportada, não gostei. Conversei com o carnavalesco e com o pessoal do ateliê e pedi uma fantasia mais pelada, pedi para diminuir tudo. E eles refizeram. Vou usar um body cavado com muito cristal e um costeiro com 700 penas, que tem um formato mais aberto e vai deixar o bumbum de fora. Também terão algumas aplicações que vão dar a sensação de estar nua. Tem uma pegada artística”, conta.

A musa garante que essa será sua fantasia mais ousada desses 9 anos de Carnaval. E a decisão por um look mais sexy tem explicação. Francine estava cansada dos modelos mais comportados, que escondia seu corpo e limitava seus movimentos. Além disso, a loira renovou seu shape com muita malhação e alguns procedimentos estéticos, e quer mostrar a mudança.

“Estou na minha melhor forma, quero é mostrar mesmo. Sequei 7kg e turbinei o bumbum”, diz aos risos. “Além disso, fantasia mais comportada normalmente pesa mais, limita movimentos. Nesse ano quero algo mais leve e ousado. São fases. Já tive a fase de usar tapa-sexo – mas sempre grandes e comportados -, de usar costeiros enormes e de abusar de brilhos e cores. Hoje quero algo mais luxuoso e sexy”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙫𝙖𝙡𝙝𝙤 𝙁𝙚𝙧𝙧𝙚𝙞𝙧𝙖 💎 (@francinecarvalhooficial)

Com as mudanças, Francine agora vive o corre-corre para deixar a fantasia pronta a tempo. Ela vai fazer a primeira prova nesta semana, apenas 15 dias antes do Carnaval. “Existe sempre essa tensão da fantasia, dá um frio na barriga, mas confio muito no ateliê. Nunca passei perrengue. Agora é curtir e aproveitar os ensaios, tudo passa muito rápido”.

Fotos: J. Domingos / Edu Graboski / Divulgação

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento