Um homem matou outro com facada o pescoço na noite deste domingo em Americana.

O empresário M.W., 31, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por volta das 22h após atacar e matar o desempregado D.R.T., 40. A informação é que os dois deviam para agiotas da cidade e o crime aconteceu por desentendimento entre os dois. Os dois estavam na praça Santos Dumont no jardim Santana, região próxima a av da Saudade.

Abaixo relato pelos policiais.

Acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de homicídio doloso consumado. No chegar, feito contato com o autor, que relatou que estava sendo ameaçado de morte pela vítima, devido uma dívida que ambos possuíam com agiota, sendo assim, iniciaram uma conversa na cozinha que resultou com a morte da vítima, decorrente de uma facada no pescoço. Alegou ainda, que vinha sendo ameaçado de morte constante pela vítima e que na data do crime, horas antes, havia realizado um boletim de ocorrência por ameaça. Diante o exposto, o individuo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

imagens ilustrativas

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento