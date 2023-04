Matou irmã adolescente e se entregou

A polícia prendeu a mulher que matou a própria irmã em Sumaré

A acusada de assassinato, de 32 anos, foi presa por policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta quinta-feira (6), em Piracicaba. A vítima tinha apenas 17 anos. A autora do crime foi presa, e seu carro e a arma do crime foram conduzidos até o Plantão Policial de Sumaré, onde a ocorrência foi apresentada.

A adolescente Ellén Machado Ferreira de Almeida, 17, foi morta a tiros pela irmã de 32 anos, na manhã desta quinta-feira (6), no bairro Chácaras Bela Vista, em Sumaré.

Logo após cometer o crime, a autora fugiu com a arma utilizada no crime. As duas eram irmãs por parte de mãe e a vítima foi dormir na casa da irmã mais velha. Durante a noite, enquanto dormia, a adolescente foi alvejada pela primeira vez. O tiro atingiu a cabeça dela e na sequência, mais um disparo foi dado contra ela.

Após o homicídio, a criminosa fugiu com a arma sentido à cidade de Piracicaba. O pai da autora pediu para ela se entregar, mas ela negou. O pai disse acreditar que a filha acusada de assassinato teve um surto, pois as irmãs não tinham desavenças. Imagens das câmeras de segurança que ficam próximas ao local onde tudo aconteceu vão ajudar a polícia ao longo da investigação.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento