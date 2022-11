Funcionários do ecoponto do bairro Nova Carioba deram um bom exemplo de reaproveitamento de materiais recicláveis e fizeram uma decoração natalina com os produtos. Eles separaram restos de tintas das latas, vasos, pias, pneus e confeccionaram diversos enfeites, inclusive guirlandas.

“Foi uma ação dos funcionários que tiveram a sensibilidade de reaproveitar os materiais levados no local pela população, tendo em vista a proximidade do Natal. Um singelo exemplo de que podemos reutilizar os materiais descartáveis e preservar o meio ambiente”, disse o responsável pelos ecopontos, Marcelo Andrietta.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), o município recolhe cerca de 850 toneladas de materiais recicláveis ao mês. A Prefeitura de Americana incentiva a prática da separação dos materiais recicláveis do lixo comum e outras ações sustentáveis por meio de programas de sensibilização, educação ambiental e conscientização da população, que ajudam a contribuir para a diminuição do volume de resíduos no aterro sanitário, beneficiando e preservando o meio ambiente.

Só o serviço de Coleta Seletiva recolhe uma média de 100 toneladas de materiais recicláveis por mês, com abrangência em todas as regiões da cidade. Além da coleta nas residências, a ação envolve 30 condomínios parceiros, 31 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), nove ecopontos disponíveis para a população, apoio da Cooperlírios – Cooperativa de Recicláveis, e a importante atuação dos catadores, que recolhem, mensalmente, uma média de 750 toneladas de materiais em diversas regiões da cidade.

Os ecopontos estão localizados nas seguintes regiões:

– Jardim dos Lírios/Vila Mathiensen (Rua Siriemas, 500, próximo à Garagem Municipal);

– Jardim Bertoni (Avenida Roma, 4.483, esquina com Rua Madri);

– Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa);

– Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209, Distrito Industrial);

– Praia Azul/Jardim da Mata (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal);

– Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327);

– Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110);

– Werner Plaas/Machadinho (Rua do Mecânico, 45);

– Jardim Guanabara (Rua Castelo, 225)

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos sábados, das 8h às 17h e, aos domingos e feriados, das 8h às 12h.