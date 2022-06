Um homem foi preso esta quarta-feira acusado de matar dois cachorros a pauladas no bairro Nova Veneza, em Paulínia. Uma pessoa ligou para a Guarda Municipal no período da tarde informando que seu vizinho teria matado dois de seus cães com um pau, na Rua Beatriz Viana Ferrigo. A equipe da GM foi ao local e em contato com o denunciado, o mesmo confirmou o crime contra os animais, pois estavam comendo suas galinhas.

O homem ainda levou os corpos já mortos dos dois animais para uma mata e os lançou lá. Eles foram encontrados próximo a um sítio. O indivíduo foi levado até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

