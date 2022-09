O avanço na discussão sobre a importância de conhecer o próprio corpo e ter uma vida sexual mais plena com o objetivo de conquistar qualidade de vida, fez com que diversos tabus fossem deixados de lado e as pessoas procurassem mais produtos eróticos e sex toys nos últimos anos. Com o aumento na procura por vibradores, sugadores e masturbadores, as marcas decidiram investir na tecnologia como uma importante aliada do prazer.

A ascensão da realidade virtual, como é o caso do metaverso, e o aumento de usuários e perfis em redes sociais que permitem comprar conteúdos eróticos de qualquer pessoa ao redor do mundo, fez com que as marcas de sex toys buscassem novas funções para os seus produtos com o objetivo de tornar tudo ainda mais real.

Foi pensando nisso que a marca norte-americana Svakom decidiu criar vibradores que funcionam de acordo com as ações que acontecem em um vídeo erótico ou até mesmo masturbadores que simulam vozes de mulheres gemendo.

A Svakom ganhou em 2015 na Erofame (Alemanha) o prêmio de “Empresa mais inovadora de 2015”, além de ser a única empresa no mundo do setor de brinquedos sexuais que participou do Oscar, feito que ocorreu no ano de 2018. A Svakom está presente em mais de 100 países.

A empresa responsável por trazer o masturbador Alex Neo da Svakom no Brasil e a distribuidora oficial da companhia é a marca paulistana INTT, criada em 2007.

O Alex Neo é um masturbador em formato de lanterna com movimento de vai-e-vem automático. O diferencial é que ele conta com um sistema de gemido feminino para deixar o momento ainda mais excitante. Além disso, possui alguns contos eróticos narrados em inglês. Com sete modos de pulsação, ele também permite ser conectado a outros dispositivos próximos.

Ele permite que a pessoa utilize o sex-toy via aplicativo, ou seja, ela pode conversar com seu parceiro ou parceira de qualquer lugar do mundo e ele ou ela pode controlar os movimentos do brinquedo.

Já a segunda função permite que o usuário ou usuária que trabalha fazendo vídeos eróticos e interagindo com os fãs via webcam conecte o sex toy em sites desse segmento e as pessoas que estão assistindo o vídeo pelo celular ou computador é que controla a intensidade e os modos de vibração do aparelho que o modelo ou a modelo está usando no momento que está interagindo com os usuários.

O grande diferencial dessa linha é sua função revolucionária que permite que os usuários realizem um desejo que muitas pessoas já tiveram em algum momento da vida: de se sentirem dentro de um vídeo adulto. Isso é possível graças ao recurso disponível na linha Connexion que conecta o sex toy em sites de vídeos eróticos e reproduz exatamente o que está acontecendo no filme e com a mesma intensidade em quem está usando o brinquedo, ou seja, se no caso for um homem utilizando o masturbador, o produto irá fazer os mesmos movimentos que o ator ou a atriz do filme está fazendo no colega de cena.

Ele possui preço sugerido de R$1.100 e pode ser adquirido através do site www.amazon.com.br

“Diferentemente de 20 anos atrás, hoje, empresas do ramo de brinquedos eróticos como a INTT e a Svakom não são mais consideradas meras sex-shops, mas, acima de tudo, importantes veículos de conscientização do sexo como melhora na qualidade de vida ao divulgarem o conceito de sexual wellness oferecendo produtos de alta qualidade com tecnologia de ponta” – declara Stephanie Seitz, diretora da INTT.

