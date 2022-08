A massagem durante a gestação pode ir além de um recurso para combater a retenção hídrica lá do meio para o final da gravidez, é comum que a gestante sinta a necessidade de relaxamento em algumas partes do corpo para aliviar as tensões e dores, sobretudo aquelas que permanecem com uma rotina de atividades que exigem ficar muito tempo sentada, em pé ou repetindo movimentos.

Cosméticos que a gestante deve evitar

O mercado de cosméticos do Brasil é um dos mais desenvolvidos do mundo, o que torna as prateleiras e lojas online repletas de opções para todas as necessidades. Até por isso, é importante redobrar a atenção na escolha dos cosméticos analisando suas composições para evitar componentes perigosos.

Existem recomendações e normas reguladas pela Anvisa, que determina as empresas a inserirem as recomendações nos rótulos, assim a gestante consegue identificar as substâncias e ativos não recomendados.

Ativos que as gestantes não podem usar ou que devem ter recomendação médica:

Ureia. Na concentração superior a 3% ou em casos onde na avaliação médica houver proibição;

Conservantes parabenos;

Óleo mineral e outros derivados do petróleo;

Propilenoglicol;

Benzofenonas e derivados da Cânfora.

É seguro fazer drenagem linfática em gestantes?

Um profissional bem orientado e treinado vai saber aplicar as manobras de forma segura e com ao cuidado que a gestante merece. Vale mencionar aqui que para essas e outras atividades, a gestante deve prezar pela orientação médica quanto ao tempo seguro de gestação e suas necessidades individuais. Isso porque é comum que haja a espera dos três primeiros meses ou as primeiras doze semanas, um período normalmente mais delicado, para iniciar ou começar atividades desse tipo.

A partir do quarto mês, quando a gestante percebe o crescimento maior da barriga, é interessante avaliar como esse aumento de peso e circunferência abdominal, além de todas as alterações naturais da gestação, vai se manifestar no acúmulo de líquidos, peso nas pernas e recrutamento da coluna. Então, as drenagens se tornam uma ferramenta, inclusive preventiva aos inchaços. Isso pode variar de gestante para gestante e de período a período gestacional.

Existe massagem ideal para gestante?

Quando o médico libera as massagens no período gestacional, normalmente, existe a recomendação para tratar determinadas queixas a ser atendida pelo profissional massoterapeuta ou esteticista. O que cabe ao profissional é aplicar as manobras e protocolos seguros para a gestante, assim como fazer uso de produtos que não causem danos a mamãe e ao bebê.

Produtos indicados para gestantes

Em um período tão especial da vida a mulher merece ter disponíveis no mercado opções de produtos que sejam livres de substâncias que apresentem riscos e que sejam eficazes para o resultado esperado.

Para atender ao público que necessita de fórmulas com alto nível de segurança, a Raavi Dermocosméticos desenvolveu um creme neutro para uso em protocolos profissionais de massagem.

Fórmula neutra, livre de corante, fragrância, parabenos, petrolatos e ingredientes de origem animal, o Creme de Massagem Neutro da Raavi é ideal para todos os tipos de massagem (modeladora, drenagem linfática, relaxante). Possui emolientes vegetais que promovem excelente deslizamento e absorção em tempo ideal para um alto rendimento na aplicação. Ação desodorante, hidratação intensa, não oclusiva, com toque seco e sem residual oleoso.

Com a formula diferenciada, o produto permite a associação a óleos essenciais de acordo com a indicação e preferência do profissional, podendo ser adaptado para diferentes necessidades e resultados.

A alta concentração de ingredientes naturais do atende ao consumidor cada vez mais interessado em inserir na rotina produtos com proposta de desenvolvimento sustentável e consciente.

Veja mais informações sobre o creme seguro para gestantes da Linha Neutro da Raavi Dermocosméticos:

Creme Massagem Neutro Raavi 500g – Preço sugerido: R$ 32,00

Creme Massagem Neutro Raavi 1kg – Preço sugerido: R$ 55,40

É livre de corantes, fragrância, parabenos, petrolatos e de ingredientes de origem animal. Foi elaborado para performar em todos os tipos de massagem (modeladora, drenagem linfática, relaxante). A formula conta com 82% de ingredientes naturais, tem ação desodorante, hidratação intensa, não oclusiva, com toque seco e sem residual oleoso. Permite a associação a óleos essenciais de acordo com a necessidade e preferência do profissional.