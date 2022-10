Para se ter uma pele perfeita com o avanço da idade, dermatologistas em geral recomendam prevenção e muita disciplina. Portanto, quanto mais cedo cuidar da pele, menos problemas surgem ao longo dos anos. Uma vida saudável também é importante, além de alimentação balanceada, beber muita água, prática de exercícios físicos diários, massagem facial e o uso daquele creme facial coringa que hidrata a pele, retarda o envelhecimento precoce e atenua o aparecimento das primeiras linhas de expressão.

Mas, será que a pele masculina é muito diferente da feminina? Segundo a dermatologista Débora Campozan, a pele masculina é mais espessa, com uma quantidade maior de pelos e glândulas sebáceas, mais oleosa e com menos tendência a manchar. Um ponto importante para ressaltar é que toda a estrutura óssea masculina é muito diferente da feminina. Por exemplo, as órbitas masculinas destacam mais a implantação dos olhos, por isso a face é mais quadrada, sendo que nas mulheres a linha facial é mais arredondada. Então, a glabela, essa região que fica entre as sobrancelhas, para homens tende a ser um pouco mais pontuda, com um ângulo de mandíbula menor, mas na maioria das mulheres tende a ser um ângulo mais aberto. Todos estes detalhes fazem com que a pele do homem tenha menor tendência à flacidez nesta região, justamente porque essa estrutura óssea é diferente e faz uma sustentação maior dessa pele.

Mas, não é novidade nenhuma que um dos primeiros passos indispensáveis para uma rotina perfeita do tratamento de pele é a limpeza. Homens são muito práticos até na hora de usar um cosmético para o rosto. Para eles, em geral, a dica é sempre ter a mão sabonete líquido adstringente, para retirar o excesso de oleosidade, um produto com fps para proteger a pele dos danos causados pela radiação solar e um creme facial de tratamento específico, recomendado para cada necessidade da pele.

“Homem não gosta de ter que usar mil produtos, quanto mais prático, melhor. Na hora da compra, o ideal é que o produto tenha um aroma bom, que não seja adocicado ou com consistência pesada, que seja prático, fácil de carregar, que atenda a maioria das necessidade da pele dele, além de ter uma formulação mais moderna e com tecnologia. A maioria das empresas de cosméticos possuem serum para tratamento à base de vitaminas, ceras, niacinamida, enfim, produtos multifuncionais que facilitam o skincare masculino”, afirma a dermatologista.

Confira alguns produtos de uso prático para homens:

QRxLabs Deep Cleansing é um óleo de limpeza profunda facial. QRxLabs Deep Facial Cleansing Oil purifica profundamente sem ressecar e com muita maciez. O primeiro passo para reconquistar uma pele com textura de bebê. A fórmula inovadora de QRxLabs Deep Facial Cleansing Oil penetra profundamente na pele para se prender às impurezas e sujidade e serem facilmente eliminadas com a água depois, sem deixar traços de oleosidade. Combina extratos naturais conhecidos pelo efeito de limpeza profunda, ativos antioxidantes e óleos essenciais para manter a hidratação, melhorar a elasticidade e deixar o toque muito mais sedoso. Preço sugerido: R$ 99,00 para 180 ml

QRxLabs Glycolic Acid Toner é um tônico facial com ácido glicólico para peles secas ou maduras que reduz a acne, linhas finas e ilumina a pele a longo prazo. O diferencial do produto é a esfoliação leve que pode ser feita para renovar as células da pele. Além disso, o QRxLabs Glycolic Acid Toner é formulado com alfa hidroxiácidos na concentração de 10%, combinados a ativos naturais. Juntos, criam uma esfoliação química que renova a face e ajuda a diminuir linhas, iluminar o tom e suavizar manchas, melhorar a hidratação e deixar um aspecto luminoso e macio. Seu pH controlado de 3.8 ainda garante que a fórmula agirá de maneira eficiente, mas não agressiva. Preço sugerido: R$ 119,00 com 180 ml

QRxLabs Glycolic Acid 10% é um lenço antirrugas. O produto oferece uma esfoliação química suave que previne e reduz linhas de envelhecimento precoce. Revitaliza a face como um todo para dar aspecto jovial. O QRxLabs Glycolic Acid 10% Wrinkle Control Pads conta com 50 unidades do lenço embebido em uma fórmula com ácido glicólico puro a 10% de concentração. São feitos de um material extremamente macio e com textura quadriculada que purifica suavemente e esfolia sem prejudicar a hidratação natural. Assim, suaviza as rugas, incentiva a produção de colágeno e uniformiza o tom do rosto com mais luminosidade.Preço sugerido: R$ 149,00 com 50 pads texturizados

QRxLabs Niacinamax é um sérum facial de niacinamida para peles sensíveis, oleosas ou com tendência à acne. Multibenefícios, o produto pode ser usado para reduzir poros dilatados, suavizar manchas, diminuir vermelhidão, entre outras preocupações comuns com a pele. O serum age através da niacinamida ultra pura a 10%, combinada com extratos naturais como a melaleuca e extrato de calêndula. Possui textura leve que penetra profundamente na pele e é rapidamente absorvida. Revela uma face luminosa e com tom uniforme, poros reduzidos, maciez e sem irritações. Preço sugerido: 114,00 para 60 ml

QRxLabs Eye Reboot é um serum anti-idade para área dos olhos, que combate o inchaço da região para garantir um olhar jovial. Revitaliza intensamente, como se zerasse os sinais de cansaço. A fórmula conta com cafeína pura, combinada ao ácido hialurônico e mais ativos antioxidantes de eficácia comprovada para redefinir o contorno dos olhos. Leve e refinado, o sérum penetra profundamente na derme e seca rapidamente, o que proporciona ainda maior eficácia. Preço sugerido: R$ 137,00 para 30 ml