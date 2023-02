Mascotes de 6 clubes viram pelúcias para máquinas de diversão

O Esporte Clube Vitória, clube centenário de Salvador, tem sido pioneiro em promover a inclusão e a transformação social através do esporte. Recentemente, o clube anunciou um patrocínio histórico com a Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, quebrando paradigmas e abrindo portas para a diversidade.O patrocínio gerou polêmica e despertou debates sobre os limites entre o esporte e a publicidade, bem como sobre a inclusão de grupos historicamente marginalizados no mundo esportivo. A polêmica ganhou ainda mais visibilidade nacional após a recente manifestação da ex-profissional do sexo Bruna Surfistinha, que criticou a conduta preconceituosa de um jornalista da Band Nordeste contra profissionais do sexo e defendeu o respeito e a liberdade de escolha de todas as pessoas.Diante desse contexto, o patrocínio da Fatal Model ao Esporte Clube Vitória ganhou ainda mais destaque e levantou importantes discussões sobre a inclusão social e a igualdade de oportunidades no mundo do esporte. O Fatal Model, por sua vez, viu sua marca ganhar visibilidade nacional e ser associada a um clube que está na vanguarda da história e abrindo portas para a transformação social.O Esporte Clube Vitória e o Fatal Model divulgaram um comunicado conjunto, afirmando que o patrocínio é uma parceria que valoriza a diversidade e o respeito mútuo, e que ambos estão comprometidos com a promoção do esporte e da inclusão social. A parceria entre o clube e a empresa promete ser um marco na história do esporte brasileiro e um exemplo para outros clubes e empresas que desejam promover a inclusão e a diversidade.

Sobre o Fatal Model

O Fatal Model é uma startup brasileira que atua no ramo de acompanhantes, com o objetivo de tornar o mercado mais seguro, respeitado e rentável. É o site de acompanhantes mais acessado do Brasil e o segundo do mundo, além de, líder em anúncios online no setor. A empresa utiliza diversos canais para trocar, educar e apresentar soluções que auxiliem no combate contra a discriminação.