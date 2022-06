O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), participou na quinta-feira (23) de uma vistoria no viaduto “Ministro Ralph Biasi” (Centenário), na região central de Americana, com o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Segundo o parlamentar, o objetivo da visita foi acompanhar o andamento dos estudos técnicos que estão sendo realizados para identificar problemas estruturais e as melhorias que precisam ser realizadas para preservação do viaduto. “O Centenário foi construído na década de 70 e é extremamente importante para o sistema viário de nossa cidade. A análise que se iniciou vai amparar as manutenções preventivas e corretivas necessárias, aumentando sua conservação e vida útil”, comentou Martins.