O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa uma indicação pedindo estudos para a reformulação do trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do futuro empreendimento “Americana Mall”.

No dia 7 de julho foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) que o município receberá o shopping, contando com mais de 120 lojas e gerando 3.500 empregos entre a fase de construção e o efetivo funcionamento. O terreno do projeto está localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura do número 2.370, na Vila Israel.

De acordo com o parlamentar, o shopping vai gerar uma maior demanda de veículos no local, que já possui alto fluxo de trânsito por ser uma das principais avenidas da cidade. “O novo shopping é muito esperado pela nossa cidade. Porém, para que esse avanço seja ainda maior, precisamos antever e pensar na estrutura que será necessária, principalmente no trânsito, para comportar de forma adequada este grande empreendimento”, explica.

Thiago Martins cita a preocupação em manter a segurança e agilidade que a rota proporciona, visando atender à demanda aumentada de automóveis e pedestres que virão a circular no local. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária do próximo dia 4 de agosto, e depois encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.