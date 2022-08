A união dos times do candidato a deputado estadual Tiago Martins (PV) e do candidato a deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) parece estar mais afinado. Este domingo, apoiados pelo prefeito Chico Sardelli (PV), Martins e Macris estiveram junto no evento de carrinhos de rolimã de Júlio Gago, primeiro suplente do MDB na Câmara de Americana.

PV PSDB- A união PV PSDB tem boas condições de seguir após as eleições com os tucanos locais podendo indicar o vice na chapa de Sardelli em 2024. Claramente, os movimentos vão depender do resultado eleitoral das eleições para o governo de São Paulo, até mais que a eleição presidencial.