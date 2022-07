O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), e o vereador Lucas Leoncine (PSDB) participaram na quarta-feira (29) da assinatura de convênios pelo governo do Estado e entrega de equipamentos para cidades paulistas, no Memorial da América Latina em São Paulo. Os convênios foram assinados pelo prefeito Chico Sardelli, intermediados pelo deputado federal Vanderlei Macris junto ao governador Rodrigo Garcia. Também participou do ato o secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

Durante o evento, a cidade de Americana foi contemplada com 400 unidades habitacionais de interesse social. O empreendimento será construído na região do Jardim da Balsa em uma área pertencente ao município. Foram anunciados ainda R$500 mil para a construção de uma área de lazer na região do Mário Covas, com playground, academia ao ar livre e pista de caminhada, e duas vans adaptadas para transporte de pessoas com deficiência atendidas pelos serviços de saúde do município.

Martins destacou a relevância destes convênios para o município. “As moradias vão trazer mais dignidade para as famílias que aguardam na fila pela realização do sonho da casa própria, as vans vão possibilitar um atendimento mais humanizado à quem precisa do transporte social e essa praça vai atender uma demanda antiga da região, proporcionando mais lazer para os moradores. É um dia de conquistas para Americana”, afirmou.

Leoncine frisou o auxílio que o governo do estado tem dado através de recursos e investimentos em benefício da população de Americana. “Quero destacar o importante trabalho do governador Rodrigo Garcia à frente do estado de São Paulo, podendo realizar esses investimentos através de sua gestão. E destacar também o trabalho do prefeito Chico Sardelli e do deputado federal Vanderlei Macris, que têm feito buscado incansavelmente melhorias e recursos para a nossa cidade. Fomos muito bem recebidos e desta forma podemos continuar atuando enquanto vereador em benefício da população”, comentou.