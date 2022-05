O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), reuniu-se na quarta-feira (11) com o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, e o ator Luciano Szafir, representante do programa educacional “Planeta Leitura”, da editora Melhoramentos, responsável pela publicação dos livros adotados nas escolas da rede municipal de ensino, para debater ações de incentivo à leitura.

Durante o encontro, ocorrido no gabinete do prefeito, Szafir informou que o projeto existe há aproximadamente doze anos com a proposta de formar leitores e fornecer elementos para compreensão do que está sendo lido, com o objetivo de transformar a leitura em hábito. “Fico feliz em saber que o programa está sendo bem implementado na cidade. Estou à disposição para apoiar em causas de interesse público”, comentou Martins.

O kit “Planeta Leitura” é composto por oito livros, oito fichas de leitura e um livro da família e é destinado aos alunos da pré-escola e estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. Em fevereiro foram entregues 7.500 kits pedagógicos às escolas e, em março, teve início a formação de multiplicadores e incentivadores de leitura.

“Este é um projeto importante, que contribui não só para a aprendizagem dos alunos da nossa cidade, mas também para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, uma vez que o investimento na educação, o hábito da leitura, tem esse poder”, concluiu Martins.