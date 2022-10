O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria do legislativo uma moção de apelo pedindo à secretaria estadual de Segurança Pública que reforce o contingente e a estrutura do Corpo de Bombeiros de Americana.

O parlamentar reuniu-se em seu gabinete com o comandante da corporação, capitão Bruno Gobbo, que utilizou a tribuna livre da Câmara na sessão de quinta-feira (13). Segundo Gobbo, Americana é sede do Comando Regional, através do Terceiro SubGrupamento de Bombeiros, abrangendo ainda as cidades de Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste, Hortolândia e Monte Mor, e tem enfrentado dificuldades para atender às demandas de todos os municípios.

“Apesar dos investimentos recentes recebidos pela corporação, elevando a capacidade operacional de sua frota a fim de contribuir com os serviços de combate a incêndios, resgate, salvamento e emergências diversas, o efetivo é limitado para atender as cerca de trinta a quarenta chamadas que recebe por dia, muitas vezes precisando deslocar-se para outras cidades e deixando Americana descoberta”, aponta Martins.

“A fim de garantir melhor suporte de trabalho aos bombeiros, bem como fortalecer o atendimento às demandas de nossa cidade, cuja população é de aproximadamente 250 mil habitantes, e ainda dos municípios do entorno, é de extrema importância que haja o reforço no contingente e estrutura local”, acrescenta o vereador.

A moção foi aprovada na sessão de quinta-feira (13) e será encaminhada à secretaria estadual de Segurança Pública.