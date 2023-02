Martinho da Vila comemora 85 anos

Martinho da Vila é um dos importantes sambistas

cantores e compositores da música popular brasileira. Com 446 obras musicais e 939 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil, o artista completa 85 anos, neste domingo, dia 12. Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo sobre suas canções que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos e as mais regravadas até agora.

No ranking das mais tocadas, “Madalena do Jucu”, música de Martinho em parceria com a Associação das Bandas de Congo da Serra, ficou na liderança. Já entre as mais regravadas, “Disritmia”, ficou em primeiro lugar. A intérprete que mais participou de gravações de músicas de autoria de Martinho da Vila até agora foi Mart’nália, filha do artista, que é cantora e compositora.

Martinho da Vila é o apelido de Martinho José Ferreira e surgiu em razão do amor por sua escola de samba do coração, Unidos de Vila Isabel. Nos últimos cinco anos, o artista teve seus rendimentos em direitos autorais de execução pública provenientes dos segmentos de TV’s, Música ao vivo e Shows, que representaram mais de 60% do que foi destinado a ele.

Ranking das músicas de autoria de Martinho da Vila mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Madalena do Jucu Associação das Bandas de Congo da Serra / Martinho da Vila 2 Ex-amor Martinho 3 Disritmia Martinho 4 Canta canta minha gente Martinho 5 Casa de bamba Martinho 6 Quem é do mar não enjoa Martinho 7 Roda ciranda Martinho 8 Pequeno burguês Martinho A vila canta o Brasil celeiro do mundo água no feijão que chegou mais um Andre Diniz / Arlindo Cruz / Tunico / Leonel / Martinho 9 Renascer das cinzas Martinho 10 Segure tudo Martinho

Músicas de autoria de Martinho da Vila mais regravadas

Posição Música Autores 1 Disritmia Martinho 2 Canta canta minha gente Martinho 3 Casa de bamba Martinho 4 Ex-amor Martinho 5 Madalena do Jucu Associação das Bandas de Congo da Serra / Martinho 6 Pequeno burguês Martinho Último desejo Noel Rosa / Rildo Hora / Martinho 7 Odilê odilá João Bosco / Martinho 8 Renascer das cinzas Martinho Sonho de um sonho Rodolpho da Vila / Tião Graúna / Martinho d 9 Meu laia raiá Martinho Segure tudo Martinho 10 Amor não é brinquedo Candeia / Martinho Pra que dinheiro Martinho

