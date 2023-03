O cantor Marrone, da dupla sertaneja

Bruno e Marrone, está dando o que falar com a sua aparição após ter realizado alguns procedimentos estéticos em seu rosto. O artista se submeteu às cirurgias ainda no começo de fevereiro deste ano. Durante mais de 12 horas, Marrone passou por um procedimento no rosto chamado ‘lifting’, que tem como objetivo tirar a expressão ‘caída’ da face. Além disso, o sertanejo operou o nariz com uma rinoplastia e um mês depois dos procedimentos já apresenta resultados que surpreendeu os fãs.

Marrone decidiu aproveitar suas férias da agitada agenda de shows com seu parceiro musical Bruno para fazer algumas mudanças em sua aparência. Ele decidiu passar por uma série de cirurgias plásticas para corrigir aspectos que o incomodavam em seu rosto e orelhas.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o cantor realizou procedimentos para corrigir pálpebras caídas, bolsas em torno dos olhos e papada, além de ter feito ajustes em seus lábios e orelhas.

Conheça mais sobre cada procedimento:

Cirurgia das pálpebras

O cirurgião plástico da Clínica Libria, Dr. Hugo Sabath, comenta que as pálpebras caídas e as bolsas em torno dos olhos são comuns com o envelhecimento e podem ser corrigidas com uma cirurgia chamada blefaroplastia. Através desse procedimento, é possível melhorar os aspectos das pálpebras superiores e inferiores, eliminando, entre outras coisas, as rugas e a flacidez dessa região. Retirando assim o excesso de pele e gordura das pálpebras e criando, posteriormente, um olhar muito mais jovem, bonito e natural.

Como remover a papada

A papada é outra preocupação comum em muitas pessoas, e a lipoaspiração é o procedimento mais frequentemente realizado para corrigi-la.

Com um procedimento rápido e simples, realizado em ambiente hospitalar, é possível remover o excesso de volume de tecido adiposo local com consequente retração da pele, promovendo uma melhora no contorno da região do queixo e da borda mandibular, rejuvenescendo a parte inferior da face.

O procedimento consiste na aspiração da gordura localizada sob o queixo, mandíbula e porção superior do pescoço.

Harmonizando o nariz com a rinoplastia

A rinoplastia tem o objetivo harmonizar a aparência, o tamanho e a proporção do nariz, equilibrando assim a aparência facial.

Lidando com prominauris

Comumente essa condição é mais conhecida como otoplastia. O cirurgião plástico ressalta que, normalmente, a otoplastia. A cirurgia deve ser realizada em ambiente hospitalar. O procedimento é realizado por uma incisão atrás da orelha, seguindo a dobra natural da pele. Através desse pequeno corte, é feita a retirada do excesso de pele e o ligamento da cartilagem, para que fique mais flexível. Porém, cada orelha deve ser examinada separadamente porque a deformidade pode diferir de uma orelha para a outra.

“Antes de mais nada, é importante ressaltar que qualquer procedimento cirúrgico deve ser avaliado com cuidado e realizado apenas por profissionais devidamente capacitados. A decisão de se submeter a uma cirurgia plástica é pessoal e deve ser tomada com base em considerações médicas, estéticas e emocionais. É importante lembrar que a decisão de fazer cirurgias plásticas deve ser tomada com cuidado e depois de muita reflexão. Também é preciso escolher um cirurgião qualificado e experiente, além de estar ciente dos riscos envolvidos em qualquer procedimento cirúrgico.” Finaliza o cirurgião da Clínica Libria.

Clínica Libria

CRM Dr. Hugo Sabath – 131199

