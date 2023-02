A Marinha do Brasil enviou, na manhã desta quarta-feira (22), o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, maior navio da Força, para o litoral norte de São Paulo, em apoio às ações da Defesa Civil no socorro às vítimas das fortes chuvas que assolaram a região nos últimos dias. A previsão é de que o navio aporte em São Sebastião (SP) na quinta-feira (23).

“Estamos empenhados e comprometidos em levar esperança e solidariedade para as vítimas deste desastre natural. A prontidão dos navios, aeronaves e unidades de fuzileiros navais, nossos homens e mulheres, marinheiros e fuzileiros navais, é o que temos de melhor para oferecer para amenizar o sofrimento dessas pessoas”, destacou o Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa.

Com a chegada do navio, será possível criar uma estrutura que reforçará o atendimento médico aos desabrigados, de forma a desafogar os hospitais da área, que estão priorizando casos mais graves. Ao todo, mais de mil militares da Marinha estarão envolvidos nas ações.

Além do gigante “Atlântico”, navio-capitânia da Marinha, a Embarcação de Desembarque de Carga Geral “Guarapari” também atuará no apoio aos desabrigados e já está a caminho do litoral de SP. O navio possui uma rampa capaz de atracar em praias para o resgate de vítimas que ainda estão em áreas isoladas.

Capacidades embarcadas no Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”:

06 helicópteros do Comando da Força Aeronaval.

03 Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal, com capacidade para embarque de 35 pessoas cada.

01 Lancha de transporte de pessoal (20 pessoas).

01 Lancha Operativa do tipo Pacific.​

01 Equipe de Pronto Emprego do Centro de Medicina Operativa da Marinha, composta por 28 médicos e militares da área de saúde de diferentes especialidades, incluindo pediatras.​​​

Centro Médico do Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” com médicos das seguintes especialidades: Ortopedista, Cirurgião Geral, Anestesista, Clínico Geral, além de Farmacêutico, Cirurgião Dentista, Técnicos em Enfermagem, Auxiliar de Higiene Bucal e Auxiliar de Laboratório (patologia clínica).​​

Estoque de Saúde de Reação Primária.​​

Um Grupamento Operativo com 180 Fuzileiros Navais, da Força de Fuzileiros da Esquadra, com maquinário composto por microcarregadeiras, ambulâncias e pá carregadeira, para ajudar na desobstrução de vias e demais necessidades.

