Marília Mendonça. Mãe desabafa sobre herança

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, revelou que

até agora, mais de 1 ano após a morte da cantora, o inventário da filha ainda não foi concluído. Ruth explicou ainda qual a porcentagem que cada herdeiro vai receber. Saiba!

Além de ter que lidar com a dor da perda precoce da filha – Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo -, dona Ruth Moreira, mãe da artista, agora precisa aprender a lidar com as burocracias decorrentes da perda.

Em entrevista ao podcast “Prosa do Sertanejeiro”, Ruth explicou como está o andamento do inventário da artista. “É uma burocracia muito grande, não é fácil. O inventário ainda está enrolado e precisava para liberar o dinheiro do Leo. É muito bagunçado… De herança ainda está pendente. O advogado não conseguiu ainda calcular tudo junto com a Som Livre [gravadora] o que é, o que não é”, lamentou.

Ruth detalhou ainda como será a divisão dos lucros de Marília Mendonça – músicas novas que a artista deixou gravadas ainda estão sendo lançadas -, que ainda recebe por seus trabalhos como cantora e compositora. “O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%. Então ficou 50% ele e 50% família”, explicou a avó de Léo, de 3 anos, que sente saudades da mãe.

Valor do patrimônio de Marília Mendonça é surpreendente

Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Marília Mendonça deixou um patrimônio avaliado em apenas R$ 8 milhões. O valor é muito abaixo do imaginado, já que a cantora, antes de morrer, recebia cerca de R$ 10 milhões por mês.

Natural de Porto Alegre, com 29 anos, a modelo e influencer vem se destacando nas redes sociais através do seu multitalento.

Cris sempre foi movida pela arte, apaixonada pelo conhecimento, leitura e dança. Desde criança, chamava atenção pela forma de se comunicar e seu espírito de liderança. A gata que pensava em ser Bióloga, se tornou dançarina aos 16 anos de música latina, onde criou várias coreografias. Formada em terapia Holística, PNL, Vendas e Marketing Digital. O que abriu possibilidades dentro do mercado de turismo, e hoje a gata administra imóveis, conciliando com sua carreira de digital influencer.

“Encontrei minha missão de vida, ter a liberdade geográfica e financeira, fazendo o que mais amo, VIAJAR! Através das minhas aventuras, levar conteúdo e impactar o maior número de pessoas”, conta.

Esse ano, a modelo tem planos de criar um canal no Youtube e se dedicar mais às redes sociais com foco em Lifestyle. Onde vai abordar vários assuntos, tais como: dicas de viagem, gastronomia, renda extra, investimento, qualidade de vida e saúde. Sigam a gata no Instagram: @criscasttiel_

CarnaHelp – Tradicional Bloco do Turista, de Socorro, de volta

#carnaHelp2023 – cultura e diversão na cidade do bem viver! é o mais animado do Circuito das Águas Paulista

Socorro/São Paulo, fevereiro de 2023 – Folia ou descanso; sozinho, família ou com o crush no feriado de Carnaval? A Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – tem lugar para todos. O Carnaval de rua do município está entre os mais animados do interior de São Paulo e reúne moradores e turistas para horas de descontração e alegria. O #CarnaHelp2023 – cultura e diversão na cidade do bem viver – como é chamado, terá uma programação movimentada, que começará na sexta-feira (17/02) com o Festival de Marchinhas e se estende até terça (21/02), com trios elétricos, blocos, matinês, djs e shows na praça da matriz. Mas, a atração mais esperada é o tradicional Bloco do Turista, que após dois anos, volta a acontecer, no dia 19 de fevereiro. É o maior bloco da cidade; para se ter ideia, em 2020 reuniu mais de 1200 pessoas. “Somos uma cidade turística e o trade é envolvido com o Carnaval, o que faz do bloco um sucesso”, comenta Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). A concentração será perto do posto de gasolina, da rua Campos Salles, às 21h, de onde também sairá a banda, que animará os foliões.

