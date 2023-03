A vereadora de Americana, Professora Juliana (PT), publicou em suas redes sociais um encontro com a ex-parlamentar e candidata com derrotas em 2020 (prefeita) e 2022 (deputada federal), Maria Giovana Fortunato (PDT), nesta sexta-feira (17).

Na publicação, Juliana destacou que a dupla estaria alinhando ideias para a cidade e falaram de políticas sociais e voltadas para a mulher no município. O encontro indica que Americana pode ter as duas no mesmo grupo para tentar disputar a prefeitura em 2024, num cenário contra o atual prefeito Chico Sardelli, ainda no PV.

Na última eleição, as duas foram candidatas a deputadas, MG Federal e Juliana Estadual. Maria Giovana teve 32.932 votos e Juliana, 12.126.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento