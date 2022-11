A ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunato (PDT) foi condenada a pagar uma multa de R$5 mil por ter impulsionado vídeos contra seu então adversário Chico Sardelli (PV) durante a campanha da eleição para prefeito de Americana em 2020. Giovana acabou derrotada por Chico.

No vídeo, o marketing de Maria Giovana tentava associar Sardelli ao “escândalo das merendas” – o que já foi comprovado judicialmente não ser verdade – ,e a governos anteriores de Americana. A multa foi paga por Giovana no último dia 16. Veja os trechos do processo:

A Representante tenta ligar o seu oponente Chico Sardelli aos governos anteriores, bem como atrelar sua imagem ao esquema de corrupção conhecido como “escândalo da merenda”, fato este já reconhecido judicialmente, por diversas vezes, como notícia inverídica em relação ao candidato Chico Sardelli.

Não bastasse, de forma pejorativa, com animus jocandi e através de jogo de palavras e imagens, a Representada induz os eleitores que os candidatos e figuras públicas mencionadas são da mesma “panelinha” e “farinha do mesmo saco”, sendo as alegações mentirosas e debochadas.

Em tremenda má-fé, a Representada pagou para impulsionar o aludido vídeo, em sua Rede Social do Facebook, a fim de promover sua candidatura, entretanto, desabona a imagem de seus adversários com imagens e falas difamatórias e inverídicas (Fakenews).

Em fevereiro, a coligação de Maria Giovana perdeu um processo em que pedia a cassação do mandato de Chico. Procurada pelo NM, a equipe de Maria Giovana afirmou que a ex-vereadora não vai se posicionar.